Prace obejmą rozbudowę ulicy Kasztelańskiej, drogi gminnej, na odcinku około 510 metrów, budowę nowego odcinka drogi gminnej o długości około 200 metrów oraz przebudowę drogi krajowej nr 72 na odcinku około 800 metrów wraz z dwoma rondami. Koszt tego projektu to ponad 20 mln złotych i jest finansowany w całości przez Hillwood. Inwestycja ta zapewni sprawne połączenie z autostradą A2 przyszłym użytkownikom Industrial Park Poland by Hillwood, a także okolicznym mieszkańcom.

- Użytkownicy Industrial Park Poland by Hillwood, którzy rozpoczną swoją działalność na terenie ponad 100ha wymagają wydajnego, szybkiego i bezpiecznego dojazdu do parku z autostrady A2, drogi DK72 czy terminalu kolejowego w Koninie. Dlatego wspólnie z Gminą Stare Miasto i GDDKiA znaleźliśmy rozwiązania techniczne, które zapewnią komfort przyszłym użytkownikom parku, ale także lokalnej społeczności. Realizacja docelowego układu obsługującego teren aktywności gospodarczej podzielona została na etapy. Obecnie przystępujemy do realizacji pierwszego z nich. Prace wykonamy możliwie szybko i tak, aby uciążliwości dla mieszkańców i uczestników ruchu były najmniejsze. Cieszymy się, że nowi użytkownicy parku za kilka miesięcy będą mogli do niego dojechać bezpiecznie i komfortowo.

– mówi Piotr Łada, Head of Construction & Project Management w Hillwood Polska