Nowa opcja bezpiecznego odbioru paczek kurierskich

Jak działa odbiór za pomocą PIN-u? Nadawca, wypełniając etykietę adresową przesyłki, podaje numer telefonu odbiorcy (jest to warunek konieczny), następnie otrzymuje od GLS wiadomość SMS z 4-cyfrowym kodem. Przy odbiorze przesyłki wystarczy podać PIN kurierowi, dzięki temu nie trzeba składać podpisu, a kontakt z kurierem będzie ograniczony do minimum. GLS udostępnia to rozwiązanie w ramach usługi InfoCourierService.

– To duże ułatwienie i usprawnienie dla klientów. Zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, w związku z wyjątkową sytuacją. W trosce o bezpieczeństwo klientów, kurierów i pracowników, systematycznie wdrażamy odpowiednie procedury, rozwiązania i środki ostrożności – mówi Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland.

Firma zachęca również do wybierania opcji doręczenia przesyłek w tzw. bezpieczne miejsce. Dzięki temu przy odbiorze przesyłki również nie ma konieczności składania podpisu na skanerze. Z tej opcji można skorzystać w ramach istniejącej usługi FlexDeliveryService, umożliwiającej przekierowanie paczki. Jak dokładnie to zrobić? W przypadku tej usługi ważne jest przede wszystkim to, by nadawca podał adres e-mail odbiorcy. Zaraz po nadaniu przesyłki adresat otrzymuje od GLS wiadomość mailową z linkiem, w który wystarczy kliknąć, aby następnie z rozwijanej listy wybrać opcję „Zgoda na pozostawienie bez podpisu”. Warto wskazać miejsce zabezpieczone przed dostępem osób trzecich lub np. deszczem.

– Odbiorca powinien to zrobić, zanim przesyłka zostanie przekazana do doręczenia. Jednak jeśli paczka jest już w drodze do adresata, nadal istnieje możliwość bezpiecznej dostawy. Wystarczy skontaktować się z kurierem i ustalić z nim szczegóły – dodaje Małgorzata Markowska.

Odbiór i dostawa: teraz najlepiej bez kontaktu

W związku z sytuacją epidemiologiczną, firma kurierska GLS Poland opracowała zestaw rekomendacji dla nadawców i odbiorców paczek.

Nadawcom GLS proponuje, aby umożliwić kurierom odbiór paczek z jednego, wyznaczonego w tym celu miejsca. Podobnie – jedno, wyznaczone miejsce – jest rozwiązaniem rekomendowanym w przypadku dostaw do biurowców lub magazynów. W przypadku dostaw do odbiorców prywatnych firma zaleca odbieranie paczek od kuriera w drzwiach przed mieszkaniem lub domem.

– Zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnych ograniczanie kontaktów jest w tej chwili kwestią priorytetową. Dlatego naszym celem nadrzędnym jest aktualnie to, aby kurierzy kontaktowali się z jak najmniejszą liczbą osób podczas doręczenia lub odbioru paczek. Istotne jest także, by skrócić pobyt kuriera do niezbędnego minimum – wyjaśnia Małgorzata Markowska.

Firma przypomina także, by ograniczać bezpośredni kontakt, witając się bez podawania rąk. Rekomenduje również, by nie przekazywać sobie skanerów, długopisów i innych przedmiotów. Kurierzy otrzymali szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony przed zakażeniem koronawirusem i innymi infekcjami. Zostali również wyposażeni w środki ochrony bezpośredniej, w tym służące do dezynfekcji (są na bieżąco dostarczane i uzupełniane również w filiach GLS).