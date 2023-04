Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić system kaucyjny w Polsce. Wynika z nich, że wysokości kaucji wyniesie 50gr na wszystkie rodzaje opakowań.

Opublikowano nową wersję projektu systemu kaucyjny w Polsce; fot. usnplash.com

System kaucyjny w Polsce - znamy stawki i zasady

Zgodnie z projektem rozporządzenia, system kaucyjny w Polsce objąć ma: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, puszki metalowe o pojemności do 1l oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. W przypadku tych trzech rodzajów opakowań stawka ma zostać ujednolicona do 50 groszy.

- Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym zobowiązani zostaną do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania określającego wysokość kaucji, natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu lub inny punkt objęty systemem kaucyjnym, uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązani będą m.in. do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

System kaucyjny - nowe obowiązki dla sklepów

Zasady będą obowiązkowe dla sklepów o powierzchni powyżej 200 m kw. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, ale będą one musiały pobierać kaucję od objętych nią produktów.

Ponadto jak napisano:

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt, z wyłączeniem opakowań objętych systemem kaucyjnym, selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano także projekt rozporządzenia ws. stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Opłata produktowa ma charakter sankcyjny.

Będzie ona dotyczyć przedsiębiorców, którzy nie osiągną określonych poziomów selektywnego zbierania odpowiednio odpadów opakowaniowych oraz opakowań w ramach systemu kaucyjnego, ale także w przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego. Jak podkreślono, opłata produktowa ma stanowić "zachętę do poddawania odpadów opakowaniowych recyklingowi (...) i do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych."

System kaucyjny - kiedy wejdzie w życie?

Projekt został skierowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do rozpatrzenia przez Komisję prawniczą.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów, przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 lipca 2025 r.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności wskazuje na Linkedinie, że przy obecnym opóźnieniu, pierwotnie zakładany termin uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce od 1 stycznia 2025 r. można uznać za całkowicie nierealny. Doświadczenia z innych krajów, chociażby Słowacji, wskazują, że pełne dwa lata to niezbędne minimum na zbudowanie efektywnego systemu.

Kaucje za opakowania w innych krajach