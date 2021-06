Nowa Zelandia otwarta na eksport produktów dla przetwórstwa spożywczego

Polskie firmy z sektora budowlanego czy IT oraz producenci maszyn rolnych czy produktów dla przetwórstwa spożywczego odnoszą coraz większe sukcesy na rynku nowozelandzkim - mówi Jakub Wilchelm z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Autor: PAP

Data: 18-06-2021, 08:30

Szansa na zwiększenie eksportu do Nowej Zelandii; fot. unplash.com

24 czerwca br. odbędzie się Forum Biznesu Polska-Nowa Zelandia organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z polonijną organizacją biznesową Polanz z Nowej Zelandii, Ambasadą Nowej Zelandii w Polsce oraz Ambasadą RP w Nowej Zelandii.

Polskie firmy mogą się rozwijać w Nowej Zelandii

Szef biura PAIH w Sydney Jakub Wilchelm zwrócił uwagę, że Nowa Zelandia jest jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek wolnorynkowych na świecie. "Dzięki wyjątkowej kulturze biznesowej, kraj ten zajmuje pierwsze miejsce w rankingu, pod względem łatwości prowadzenia biznesu" - dodał. Według niego przy wsparciu lokalnych partnerów, polskie firmy będą mogły rozwijać swoją działalność handlową i inwestycyjną, a nowozelandzkie - poznają bliżej potencjał gospodarczy Polski. "Okazją do tego jest Forum Biznesu, skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną" - powiedział PAP.

Dodał, że do perspektywicznych firm eksportowych na tamten rynek zalicza się te, które oferują, m.in. maszyny i urządzenia rolne, produkty dla sektora przetwórstwa spożywczego, urządzenia przemysłu elektromaszynowego lub działają w biotechnologii, energetyce odnawialnej, IT, budownictwie i infrastrukturze. "Widzimy, że coraz większe sukcesy odnoszą w Nowej Zelandii polskie firmy właśnie z sektora budowlanego czy IT" - wskazał Jakub Wilchelm.

Polska i Nowa Zelandia - ważne wzmocnienie relacji gospodarczych

Jak zaznaczył, mimo odległości geograficznej, jaka dzieli rynki Polski i Nowej Zelandii, ważne jest wzmocnienie obustronnych relacji gospodarczych. "Możemy z jednej strony zwiększyć wolumen polskiego eksportu, ale też przyciągnąć do naszego kraju kolejnych strategicznych inwestorów" - ocenił.

PAIH, zapraszając polskich eksporterów i inwestorów do udziału w prowadzonym online bezpłatnym forum, podkreśla, że będzie ono okazją m.in. do zapoznania się z potencjałem rynku nowozelandzkiego. Forum ma umożliwić zainicjowanie pierwszych rozmów dwustronnych z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

Według wstępnych danych, na które powołuje się PAIH, w I kwartale 2021 r. obroty handlowe między Polską a Nową Zelandią wyniosły 41,5 mln dol. w eksporcie oraz 25,8 mln dol. w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 15,7 mln dol.