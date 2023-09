Biznes i technologie

Nowe białoruskie prawo. Jak wpłynie na rynek pracy w Polsce i UE?

Najnowszymi dekretami Aleksandra Łukaszenki z 7 września br. dalsza emigracja dla wielu Białorusinów może stać pod znakiem zapytania. Nowe przepisy mogą też dramatycznie wpłynąć na rynek pracy w Polsce, ponieważ to właśnie Białorusini po Ukraińcach są największą migracją zarobkową. Co prawda nadal Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę obcokrajowców w Polsce, to ich udział spada z miesiąca na miesiąc, za to przybywa Białorusinów.

Nowe białoruskie prawo. Jak zmieni rynek pracy w Polsce i UE? / fot. Shutterstock