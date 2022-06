Nowe butelkomaty na warszawskiej Woli

Data: 06-06-2022, 12:06

Butelkomaty, czyli urządzenia, do których można wyrzucić plastikowe butelki, nakrętki oraz puszki stanęły przy przedszkolu na ul. Boguszewskiej i w Parku im. Edwarda Szymańskiego - poinformował wolski ratusz. Koszt montażu wyniósł 290 tysięcy złotych.

Na warszawskiej Woli ustawiono nowe butelkomaty. / fot. um.warszawa.pl

Większość z nas będąc w domu, stara się segregować śmieci i dzielić je na 5 podstawowych frakcji. Problem jednak pojawia się, kiedy przebywamy poza domem. W przestrzeni publicznej brakuje kontenerów do segregacji śmieci, a plastikowe lub aluminiowe opakowania, takie jak butelki czy puszki, lądują najczęściej w koszach na odpady zmieszane, przez znacznie trudniej poddać je recyclingowi - powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Butelkomaty stoją w widocznych miejscach dostępnych dla wszystkich i są proste w obsłudze. Maszyny są też na bieżąco monitorowane, a także same informują odpowiednie służby o ich wypełnieniu oraz przesyłają informacje o awariach uniemożliwiających ich prawidłową pracę. Opróżnianie butelkomatu realizowane jest w czasie do 48 h od momentu przepełnienia urządzenia. "Firma, która odpowiada za odbiór śmieci, może jeszcze skrócić ten czas" - zaznaczył ratusz. Butelkomaty ustawiono w ramach budżetu obywatelskiego. Na projekt Nikodema Kaczprzaka zagłosowało 2555 osób, koszt jego realizacji to blisko 300 tys. zł.

Oprócz butelkomatów, w kilku punktach dzielnicy wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami postawił samoobsługowe pojemniki na elektroodpady. Są to specjalne skrzynie, które mają siedem oddzielnych tub o pojemności 33 litrów i średnicę otworów wrzutowych dopasowaną do poszczególnych kategorii odpadów. Do tego same tuby są ekologiczne i zabezpieczone przed wyciekiem, a otwór na żarówki ma konstrukcję zapewniającą deponowanie ich w sposób chroniący przed stłuczeniem. Można w nich zostawić zużyte żarówki, baterie, tonery, płyty, kasety albo niedziałające telefony.

Pojemniki stoją przy: ul. Bema 70, ul. Płockiej 32, Skwerze Sierpnia 1944, ul. Ciołka 33, ul. Redutowej 48, ul. Piaskowej 7 i ul. Krochmalnej 3.