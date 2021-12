Nowe obostrzenia: 30 proc. limitu osób, zamknięte kluby, testy pracowników

Mniejsze limity osób w restauracjach, hotelach, zamknięte dyskoteki i kluby, skromniejsze bale sylwestrowe oraz obowiązkowe testowanie pracowników - to nowe restrykcje ogłoszone podczas konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia.

Autor: PP

Data: 07-12-2021, 15:06

Adam Niedzielski na konferencji o obostrzeniach; fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

- Jesteśmy tydzień po wprowadzeniu pierwszych obostrzeń i już widać, że sytuacja się powoli stabilizuje na poziomie około 23 tys. zakażeń dziennie. Jednak kolejne działania są konieczne ze względu na szerzenie się wariantu Omikron - mówił minister Adam Niedzielski, który połączył się z Ministerstwem zdalnie z Brukseli.

Obowiązkowe testowanie pracowników i szczepienia

Minister wspomniał o projekcie ustawy, dzięki której pracodawca będzie miał prawo oczekiwać wyniku testu na COVID-19 u pracownika. - Nie będzie to szczepienie, a testy, które będą za darmo dla obywateli polskich. Dyskutujemy to z klubem PiS i mamy nadzieję, że w ciągu tygodnia się to wyklaruje i wejdzie na ścieżkę formalną - mówił.

- Pracodawca będzie, zgodnie z nowym ujęciem, miał prawo oczekiwać wyniku testu przez pracownika, by budować bezpieczne środowisko pracy. We wcześniejszej wersji dyskutowaliśmy, żeby było to szczepienie. Testy w tym projekcie ustawy będą zagwarantowane obywatelom polskim. Będzie to kolejny silny instrument zwiększenia bezpieczeństwa epidemicznego - powiedział Niedzielski.



Wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że będą to testy antygenowe.

Niedzielski ogłosił także obowiązkowe szczepienia od 1 marca dla wybranych grup pracowniczych - dla medyków, nauczycieli i służ mundurowych.

Koronawirus - limity osób

- Musimy podjąć nieco bardziej radykalne decyzje dotyczące restrykcji. Nie ma efektu już istniejących regulacji. Zmiany zasady respektowania certyfikatów - zamiast do 50 proc. limitów osób - 30 proc.

- Chcemy wykorzystać okres ferii, aby wydłużyć okres nieobecności dzieci w szkołach - od 20 do 23 grudnia i okres do 9 stycznia będzie obowiązywać nauka zdalna - mówił Niedzielski.

- Do początku stycznia wprowadzimy ograniczenia w przypadku klubów, dyskotek i innych imprez z wyjątkiem Sylwestra - dodał.

Szczegóły przedstawił wiceminister Waldemar Kraska. Od 15 grudnia:

- 30 proc. max limity w restauracjach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych, obiektach sanitarnych. 50 proc. tylko dla zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę!

- zakaz konsumpcji w kinach

- zamknięte kluby, dyskoteki, bale sylwestrowe do 100 osób (zaszczepieni nie są włączeni do limitu).

Koronawirus w Polsce

We wtorek w Polsce stwierdzono w ciągu doby 19.366 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z powodu Covid-19, zmarły 504 osoby. Liczba nowych infekcji była o 1,5 proc. wyższa niż w ubiegłym tygodniu. Od początku epidemii odnotowano w Polsce 3.704.040 zakażeń koronawirusem i 86.205 zgonów z powodu COVID-19.