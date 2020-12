Nowe ograniczenia epidemiczne na Święta w krajach europejskich

W Londynie i południowo-wschodniej Anglii od północy z soboty na niedzielę co najmniej do 30 grudnia obowiązują ściślejsze ograniczenia wprowadzone z powodu rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Restrykcje tzw. czwartego poziomu obejmują m.in. zakaz wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby, zamknięcie sklepów (z wyjątkiem sprzedających niezbędne towary), zakładów usługowych i miejsc rozrywki. Mieszkańcy objętych nimi terenów nie skorzystają też z wcześniej zapowiadanego poluzowania ograniczeń na Święta, które zakładało tworzenie składających się z maksymalnie trzech gospodarstw domowych tzw. baniek, w ramach których można by się odwiedzać i spotykać. Ten plan miał obowiązywać na terenie całej Wielkiej Brytanii od 23 do 27 grudnia. Premier Boris Johnson ograniczył go do pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia i do terenów objętych niższym niż czwartym poziomem restrykcji.

Rząd Włoch ogłosił w piątek, że przez 10 dni w okresie od Wigilii do 6 stycznia na terenie całego kraju zostaną wprowadzone zaostrzone restrykcje. Między 24 a 27 grudnia, a także 31 grudnia - 1 stycznia oraz 5-6 stycznia zamknięte będą bary, restauracje i sklepy inne niż te sprzedające artykuły pierwszej potrzeby; bez uzasadnionej potrzeby nie będzie też wolno wychodzić z domu. Od 21 grudnia do 6 stycznia zabronione będzie przemieszczanie się między regionami bez ważnej przyczyny. Utrzymana zostaje obowiązująca od godz. 22 do 5 rano godzina policyjna, która w Nowy Rok zostanie przedłużona do 7 rano. Podczas Świąt dozwolone będą odwiedziny w domach prywatnych, ale mogą się one odbywać tylko raz dziennie, a przyjąć można maksymalnie dwóch gości, nie wliczając w ten limit dzieci do 14 lat.

Na Słowacji od soboty do 10 stycznia otwarte są tylko sklepy sprzedające najbardziej potrzebne towary oraz drogerie i apteki. Pozostałe punkty handlowe i usługowe, w tym bary i restauracje, a także szkoły są zamknięte. Wychodzić z domu można tylko z uzasadnionych powodów, takich jak praca, zakupy, opieka nad potrzebującymi, wizyty rodzinne czy indywidualne uprawianie sportu. Członkowie jednego gospodarstwa domowego mogą się spotykać tylko z członkami drugiego, innego gospodarstwa. Przemieszczanie się po kraju nie jest zabronione, ale odradzane.