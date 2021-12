Nowe priorytety dla handlu żywnością. Wspiera je Bank Pekao SA

Producent mebli chłodniczych ES SYSTEM K inwestuje w urządzenia przyjazne środowisku i wspierające dążenia do zrównoważonego rozwoju swoich odbiorców – firm zajmujących się handlem żywnością. Ma w tym pełne wsparcie Banku Pekao SA, który stawia na projekty związane z transformacją energetyczną.

Firma ES SYSTEM K jest wiodącym producentem mebli chłodniczych. W tej rodzinnej firmie z siedzibą główną w Wolbromiu produkowane są urządzenia chłodnicze, z których korzysta się w ponad 50 krajach na świecie. Oddziały firmy funkcjonują w kilku krajach europejskich, azjatyckich oraz w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. We wrześniu ruszył także zakład produkcyjny w Bochni, gdzie tworzy się podzespoły chłodnicze. Łącznie firma posiada ponad 30 tys. m2 powierzchni produkcyjnej, gdzie w kilku filiach codziennie spotyka się blisko 650 pracowników.

Solidny partner kredytowy na pandemiczne czasy

ES SYSTEM K współpracuje z Bankiem Pekao S.A. Jak podkreśla zarząd firmy, profesjonalnie opracowane analizy makroekonomiczne dla branży spożywczej okazały się niezwykle przydatnym narzędziem dla klienta w podejmowaniu strategicznych decyzji. Miało to szczególne znaczenie w okresie pandemii, kiedy w otoczeniu przedsiębiorstw pojawiło wiele nowych i trudnych do zdefiniowania zmiennych.

– W najtrudniejszym momencie, kiedy nasi klienci wstrzymali inwestycje, decyzje o remodelingach i otwarciach kolejnych sklepów, opracowaliśmy w trybie zdalnym pakiet rozwiązań do walki z pandemią. Przez blisko dwa miesiące produkowaliśmy prawie wyłącznie oczyszczacze powietrza, stacje do dezynfekcji rąk oraz lampy bakteriobójcze. Z racji, że pracujemy dla sektora spożywczego, sytuacja popytowa dość szybko się ustabilizowała i zapotrzebowanie na chłodnictwo komercyjne wraz z produktami pierwszej potrzeby wróciło. Ale wtedy stanęliśmy przed wyzwaniem związanym z przerwami w łańcuchach dostaw, z dostępnością komponentów w ogóle. Stało się dla nas jasne, że aby zminimalizować ryzyko opóźnień, musimy bardziej rozwinąć produkcję elementów we własnym zakresie. Dzięki przedpandemicznym decyzjom, było to możliwe i mogliśmy ruszyć np. z produkcją własnych drzwi – mówi Andrzej Konsor, Prezes Zarządu ES SYSTEM K.

Ważnym aspektem związanym z możliwością utrzymania płynności produkcji własnej jest kwestia posiadania surowców, półfabrykatów, stąd ES SYSTEM K posiada magazyn towarów zdecydowanie większy niż dotychczas.

– Przy dzisiejszym poziomie inflacji, taka polityka zdaje się być jedynym słusznym kierunkiem. Nasze potrzeby w zakresie kredytu w rachunku bieżącym zostały w tym wypadku zaspokojone przez Bank Pekao S.A., który także bardzo szybko odpowiedział na naszą aplikację kredytową – mówi Prezes Zarządu ES SYSTEM K.

Meble chłodnicze – nowe regulacje

Od 1 marca 2021 roku najnowsze regulacje europejskie nakładają na producentów urządzeń chłodniczych obowiązek informowania klientów o klasie energetycznej i zużyciu energii. Optymalizacja w tym zakresie oznacza głównie konieczność „zamykania” mebli chłodniczych w sklepach systemami drzwi, czy pokryw szklanych.

– Rosnąca świadomość naszych odbiorców, właścicieli sklepów, managementu sieci handlowych, a także klientów ostatecznych w kwestii redukcji śladu węglowego pozwala nam wierzyć, że te systemy domykające będą najbardziej pożądanym produktem w wyposażeniu sklepów w najbliższym czasie – dodaje Andrzej Konsor.

Bank Pekao SA wspiera transformację energetyczną

– Podołanie wyzwaniom transformacji energetycznej staje się jednym z najważniejszym priorytetów gospodarczych na najbliższe dziesięciolecia. Od sukcesów na tym polu zależy m.in. konkurencyjność międzynarodowa polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza przemysłu. W świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu krytyczna będzie nie tylko zdolność do szybkiej redukcji śladu węglowego, ale też uniknięcie nadmiernego wzrostu kosztów energii, którego obecnym motorem są bijące kolejne rekordy ceny uprawnień do emisji CO2, w ostatnim czasie już na poziomie ponad 60 euro za tonę – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Jak podkreśla, transformacja energetyczna to rekordowej skali projekt inwestycyjny, który w najbliższych dwóch dekadach pochłonie w Polsce co najmniej 1,6 bln złotych. Bardzo dobrze wpisuje się on w proces postpandemicznej odbudowy gospodarki, która potrzebuje nowych impulsów rozwojowych.

– Ze strategicznego punktu widzenia Polski ważne jest jednak, aby jego realizacja stanowiła nie tylko bodziec dla inwestycji w gospodarce, ale też stanowiła zaczątek rozwoju wielu przyszłościowych gałęzi przemysłu – tak, aby pozytywne efekty transformacji pozostały z nami jak najdłużej i oddziaływały możliwie jak najszerzej – mówi Magdalena Zmitrowicz.

– Jako Bank Pekao, angażujemy się w ten megaprojekt. Zdefiniowaliśmy związane z nim wyzwania i wyznaczyliśmy konkretne cele. Ujmuje je Strategia ESG Banku Pekao, którą ogłosiliśmy 25 czerwca tego roku – podkreśla.

– W obszarze środowiskowym zamierzamy zwiększyć zaangażowanie w działania na rzecz środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu – zapewnia wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A.

Rewolucyjne rozwiązania chłodnicze dla handlu żywnością

– Angażujemy się w projekty związane ze zrównoważonym rozwojem na wielu płaszczyznach, poprzez odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu społecznego (ESG). Jedno z ostatnich rozwiązań dla branży retail to m.in. drzwi Energy Saving Doors, które dzięki zastosowaniu unikatowych profili, pozwoliły na prawie całkowitą eliminację elementów grzejnych z drzwi mroźniczych, a tym samym na oszczędności znacznie przekraczające dotychczasowe próby redukcji kosztów eksploatacji – tłumaczy Andrzej Konsor, Prezes Zarządu ES SYSTEM K.

Rozwiązaniem, które – jak podaje – w równym stopniu zrewolucjonizuje sektor handlu żywnością jest system Smart Shop Control, który pozwala na zdalną kontrolę i zarządzanie parametrami urządzeń chłodniczych.

– Dzięki technologii IoT, oprócz niesłychanej wygody dla obsługi, możliwości zapobiegania awariom, użytkownik zyskuje docelowo coś więcej. Parametry pracy reguluje się oczywiście po to, żeby zużycie energii było jak najniższe i ślad węglowy jak najmniejszy – mówi.

W pandemicznych okolicznościach firma opracowała także urządzenie wspomagające e-commerce, a także różne formaty sklepów. Coolbox to sprzęt chłodniczy, który służy do przechowywania i bezkontaktowego odbioru zakupów spożywczych.

Warto słuchać ekspertów

– Niezwykle cenię sobie bliski kontakt i doradztwo ze strony ekspertów Banku Pekao S.A. Moje działania są zawsze wypadkową opinii ekspertów z sektora finansowego, taktyki zaczerpniętej od wybitnego stratega, jakim był Aleksander Wielki, oraz przypadkowej rozmowy z taksówkarzem w Warszawie, czy kelnerem w Fano… – podsumowuje Andrzej Konsor, Prezes Zarządu ES SYSTEM K.