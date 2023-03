Biznes i technologie

Nowe przepisy ws. pracy zdalnej tuż tuż. Pracownicy będą musieli wrócić do biur?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 21-03-2023, 16:30

Wdrożenie nowej ustawy dotyczącej pracy zdalnej powoduje, że pracodawcy muszą uporządkować kwestie, które do tej pory były jedynie umowne. W konsekwencji podejście niektórych firm do pracy zdalnej ulegnie zmianie, a od pracowników będzie się oczekiwać powrotu do biura.

