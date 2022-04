Nowe sankcje będą dla Rosji spożywczym ciosem

Nowy pakiet sankcji unijnych może poważnie utrudnić przywóz do Rosji żywności oraz komponentów do jej produkcji. A to grozi wyższą inflacją i pogłębieniem spadku rosyjskiego PKB – pisze "Rzeczpospolita".

Autor: PAP

Data: 20-04-2022, 08:08

Nowe sankcje będą dla Rosji spożywczym ciosem; fot. PAP Tomasz Waszczuk

Sankcje na Rosję

Piąty pakiet sankcji, m.in. zamykający Unię dla rosyjskich statków i tirów, może okazać się najboleśniejszy z dotychczasowych - czytamy w dzienniku.

"Producenci żywności w Rosji proszą Kreml, by nie wprowadzał kontrsankcji i nie blokował wjazdu ciężarówek z Unii" - pisze gazeta. Jak wyjaśnia, w przeciwnym razie przemysł spożywczy zostanie bez importowanych składników stanowiących podstawę produkcji żywności w Rosji. "Skutki pakietu sankcji - przyjętego przez UE 8 kwietnia - są już odczuwalne" - zaznacza "Rz".

Gazeta przypomina również, że w weekend na granicy Polski i Białorusi korki ciężarówek rozciągały się na prawie 80 km (do przejścia w Koroszczynie).

"Załamanie logistyczne pogłębiła podjęta 15 kwietnia przez Białoruś decyzja o przeładunku towarów wysyłanych do Rosji z UE na pojazdy białoruskie i rosyjskie w wyspecjalizowanych punktach położonych do 50 km od granicy z Polską" - dodaje "Rz".