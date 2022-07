Nowe stanowisko Daniela Obajtka. Zostanie prezesem kolejnej spółki. Bez wynagrodzenia

Autor: PAP

Data: 19-07-2022, 19:49

Rada nadzorcza spółki Energa delegowała Daniela Obajtka do czasowego pełnienia funkcji prezesa od 22 lipca do końca sierpnia br. - poinformował we wtorek zarząd spółki. Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa spółki bez wynagrodzenia - dodano.

Daniel Obajtek obejmie nowe stanowisko /mat.pras

Nowa prezesura Daniela Obajtka

Obajtek 19 kwietnia br. został członkiem rady nadzorczej Energa. Rada nadzorcza spółki 21 kwietnia 2022 r. delegowała Obajtka do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji do 21 lipca br.

We wtorkowym komunikacie zarząd spółki Energa poinformował, że "Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lipca 2022 roku postanowiła delegować Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki VII kadencji na okres od dnia 22 lipca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku".

Jak dodano, Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa spółki bez pobierania wynagrodzenia.

Prezes PKN Orlen od 2018 roku

Daniel Obajtek od 6 lutego 2018 roku jest prezesem i dyrektorem generalnym PKN Orlen. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem. Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa z siedzibą w Gdańsku. 30 kwietnia 2020 r. dominującym akcjonariuszem Energi został PKN Orlen.