Nowe technologie w motoryzacji i transporcie

Umożliwia ona administratorowi wywołanie określonej akcji na urządzeniu użytkownika, który przekracza wirtualną granicę wyznaczonej lokalizacji. W 2019 roku rynek związany z tą technologią był wyceniany na 565 miliony dolarów, do 2025 ma on urosnąć niemal czterokrotnie, do poziomu 2063 milionów dolarów. Z geofencingiem będziemy się zatem spotykać niemalże codziennie coraz częściej, przeważnie zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Reklamy, powiadomienia w naszych telefonach, różnego rodzaju alerty dostępne na urządzeniach mobilnych, a także w motoryzacji. W szczególności branża transportowa bardzo często korzysta z ułatwień oferowanych przez geofencing, często jako dopełnienie systemów telematycznych. Co więcej, ta technologia jest stosowana również na całym świecie przez stróżów prawa. Co to jest geofencing, jak wpływa na nasze codzienne życie oraz jak może ułatwić nam pracę przybliży nam Marta Staniszewska, ekspert GBOX, Grupa INELO.

Historia technologii i jej zastosowanie

Geofencing pojawił się na rynku wraz z urządzeniami mobilnymi, które wykorzystują dane lokalizacyjne. Działa w oparciu o dane GPS, GSM, Wi-Fi lub RFID (jak wyżej) otrzymane przez nadajnik. – Technologia polega na wyznaczeniu wirtualnego obszaru w świecie rzeczywistym, tzw. „geofense”. Dzięki odpowiednim ustawieniom po przekroczeniu takiej „granicy” na danym urządzeniu wywołuje się automatyczne akcje wysyłane w formie różnorakich powiadomień itp. Urządzeniami wspierającymi, na które takie powiadomienie jest wysyłane są m.in. telefony komórkowe i tablety. W zależności od potrzeby, geofencing jest wykorzystywany do wysyłania np. reklam, kuponów zniżkowych, informacji, ostrzeżeń, alertów na urządzenia mobilne czy też odbierania powiadomień push – mówi Marta Staniszewska, ekspert GBOX, Grupa INELO. – Mówiąc najprościej, możemy uznać, że geofencing jest odpowiedzialny za wywołanie pewnej akcji na naszym urządzeniu w momencie, kiedy przekroczymy lub wyjedziemy z obszaru zaznaczonego na mapie – dodaje Marta Staniszewska.