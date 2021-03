Nowe wsparcie dla polskich przedsiębiorców

W komentarzu ekspert odniósł się do przedstawionego w środę w przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 ma zastąpić Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Po wstępnej analizie projektu Kościjańczuk twierdzi, że zakres interwencji w ramach FENG w dużej mierze stanowić będzie powielenie instrumentów wsparcia, jakie były wykorzystywane na poziomie PO IR. Rewolucyjną zmianą - jego zdaniem - będzie formuła dystrybucji wsparcia na rzecz przedsiębiorców realizowana w modelu instrumentów szytych na miarę.

"Na ten moment nie znajdujemy odpowiedzi, jak ten proces będzie wyglądał w praktyce; szczegóły poznamy zapewne na dalszym etapie prac nad programem. Mamy tylko nadzieję, że elastyczność i jednocześnie kompleksowość tego mechanizmu nie przyczyni się do istotnego rozbudowania i utrudnienia procesu aplikacyjnego" - wskazał.

Zaznaczył, że "za pozytywną należy przyjąć zmianę modelu instytucjonalnego w priorytecie I, gdzie z góry określono instytucję odpowiedzialną, która realizować będzie wsparcie we wszystkich obszarach mieszących się w zakresie programu, w zależności od statusu wielkościowego podmiotu aplikującego".

Dodał, że duże nadzieje można również wiązać z wyodrębnieniem nowej kategorii wielkościowej przedsiębiorstw, czyli small mid-caps, co w praktyce może oznaczać szerszy wachlarz możliwości wsparcia dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych nieznacznie przekraczających bardzo nisko ustawione górne progi definiujące status średniego przedsiębiorstwa (250 etatów).

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to nazwa programu operacyjnego, który od 10 marca będzie przedmiotem konsultacji społecznych. FENG jako następca PO IR skierowany będzie w głównej mierze do przedsiębiorców i realizować będzie pierwszy z celów polityki określonych w umowie partnerstwa związany z budową bardziej konkurencyjnej Europy dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej. Łącznie w ramach priorytetu 1. i 2. do przedsiębiorców, jednostek naukowych i otoczenia instytucjonalnego wspierającego polskie innowacje ma trafić blisko 8 mld euro.