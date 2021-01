Nowe zasady magazynowania odpadów od stycznia 2021

Przedsiębiorca, który wytwarza odpady lub je przechowuje albo przetwarza, powinien zapewnić odpowiednie warunki ich magazynowania. Uwzględnić należy ich właściwości chemiczne i fizyczne oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska a także bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 tony w skali roku przez małe lub średniej wielkości przedsiębiorstwo, jest wysoce prawdopodobne. Jak przygotować do tego firmę?

Magazynowanie odpadów

Nowe przepisy wprowadziły tzw. łączny okres magazynowania u wszystkich zaangażowanych w cały proces podmiotów. W ustaleniu tego okresu pomóc mają wpisy na etykiecie, uwzględniające początkową datę magazynowania. Nowe regulacje wprowadziły także limity magazynowania, zgodnie z którymi maksymalna masa wszystkich magazynowanych odpadów w danym momencie, nie może przekroczyć połowy maksymalnej masy odpadów, które mogą być magazynowane na danym terenie w ciągu roku. Wśród dodatkowych zabezpieczeń magazynowania odpadów znalazło się także zapewnienie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania, jak również wymóg zabezpieczenia finansowania dla zastępczego usunięcia odpadów lub pokrycia kosztów akcji gaśniczej.

Nowe przepisy obejmują podmioty (tzw. Kat. C) wytwarzające powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Częściowo wyłączone z obowiązywania nowych przepisów są podmioty (Kat. B) wytwarzające do 1 tony odpadów niebezpiecznych lub do 100 ton odpadów innych niż niebezpieczne. Podmioty całkowicie wyłączone z obowiązków nowego rozporządzenia (Kat. A) to te, które wytwarzają poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i poniżej 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku.

W kategorii A rozróżnia się dodatkowo:

- magazynowanie odpadów komunalnych przez wytwórcę lub właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone

- magazynowanie w ramach zbierania przez np. apteki i sklepy (tzw. nieprofesjonalny zbierający)

- magazynowanie odpadów, których sposób zbierania określono innymi przepisami (np. baterie i akumulatory, oleje zużyte, pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)

- wytwórcy odpadów zwolnieni z ewidencji na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 roku