Biznes i technologie

Nowicka (Lewica): w Kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby; rząd musi podjąć działania, by zapobiec kolejnej katastrofie

Autor: PAP

Data: 24-04-2023, 13:38

W Kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby i oleiste substancje, a jest to najprawdopodobniej miejsce, gdzie w ubiegłym roku rozpoczęła się katastrofa na Odrze. Rząd musi podjąć działania, by nie dopuścić do zakwitu "złotej algi" i do kolejnej katastrofy - przekonywała posłanka Wanda Nowicka (Lewica).