Digitalizacja przyśpiesza i usprawnia proces produkcji. „Szyte na miarę” rozwiązania cyfrowe pomagają także optymalizować koszty, tworzyć coraz skuteczniejsze strategie biznesowe, a nawet przewidywać reakcje konsumentów. O tym jak transformacja cyfrowa zmienia branżę spożywczą i jakich technologicznych innowacji możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości piszemy w nowym cyklu „Nowoczesna fabryka”.

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierają dziś przedsiębiorstwa w każdym obszarze działalności/Fot. Shutterstock

Digitalizacja branży: wybór czy „must have”?

Łatwo dostępna i intuicyjna bankowość elektroniczna pomaga nam sprawnie zarządzać domowymi finansami. Nowoczesne i w pełni zautomatyzowane maszyny wyręczają nas w domowych porządkach, a funkcjonalne i proste w obsłudze aplikacje wspierają w przygotowaniu podróży czy zorganizowaniu konferencji online z osobami przebywającymi na drugim końcu świata. Tego typu przykłady można by mnożyć, bo Anno Domini 2023 wszystkie sfery naszego życia zostały zdominowane przez technologie cyfrowe, bez których nie wyobrażamy już sobie codzienności.

Tę analogię można z powodzeniem zastosować do firm z sektora spożywczego, w których inteligentna automatyzacja jest obecnie wykorzystywana na każdym poziomie działalności przedsiębiorstwa, począwszy od dostawy surowców, poprzez przetwarzanie, magazynowanie, aż po dystrybucję gotowych produktów. Co więcej dedykowane rozwiązania cyfrowe ułatwiają przestrzeganie precyzyjnych norm jakości obowiązujących producentów artykułów spożywczych, analizują specjalistyczne dane spływające z działających w zakładzie urządzeń i ułatwiają przygotowanie efektywnej strategii rozwoju. Digitalizacja to już nie nowinka techniczna czy jedna z opcji do wyboru, ale swoiste "must have", które pozwala optymalizować koszty, zaspokajać coraz większe wymagania konsumentów i nawiązać rywalizację z konkurencją.

Nowy serwis "Nowoczesna fabryka"

Zapraszamy do serwisu "Nowoczesna fabryka". Ten dział na Portalspozywczy.pl. będzie poruszał tematy związane z nowymi technologiami stosowanymi w zakładach spożywczych, automatyzacją, cyfryzacją, koncepcją Przemysłu 4.0 oraz trendami związanymi z wykorzystaniem AI.

Razem z naszymi ekspertami i partnerami wskażemy także przykłady nowoczesnych inwestycji firm spożywczych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy!