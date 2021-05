Nowy Ład - w maju poznamy jego założenia?

Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że liczy, że przedstawienie Nowego Ładu odbędzie się jeszcze w maju.

Autor: PAP

Data: 06-05-2021, 08:27

Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS liczy, że w maju poznamy założenia Nowego Ładu/ fot. pis.org

Krzysztof Sobolewski podreśla, że program Nowego Ładu ma być odpowiedzią na postcovidową rzeczywistość.

Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Konwencja programowa partii, na której zostanie zaprezentowany Nowy Ład odbędzie się najwcześniej 15 maja.

Mateusz Morawiecki zapowiadał pod koniec kwietnia, że w ramach Nowego Ładu zakładane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej poturbowani przez pandemię.

Premier przyznał, że przewiduje on też reformę systemu podatkowego, środki na potrzeby polskiej młodzieży, na wsparcie rolników. Odnosząc się do podatków premier zastrzegł, że w tej chwili nie może mówić o szczegółach, bo projekt jest jeszcze w fazie konsultacji wewnątrz obozu rządzącego.

Nowy Polski Ład to budowa domu dla wszystkich Polaków, który ma być lepszym miejscem do życia i najlepszym miejscem do życia w Europie za jakiś czas - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Przypomnijmy, że konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania planowano na sobotę 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią została ona przełożona.