Nowy Linux dla firm

Red Hat Inc., największy na świecie dostawca rozwiązań open source, zaprezentował nowe możliwości i ulepszenia systemu Linux skierowanego do przedsiębiorstw, umacniając tym samym pozycję Red Hat Enterprise Linux jako solidnego fundamentu otwartej chmury hybrydowej — od centrum przetwarzania danych, aż po brzeg sieci.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 05-05-2021, 12:39

Nowy Linux dla firm

Nowa odsłona jeszcze lepiej sprawdzi się jako podstawa lekkiego produkcyjnego systemu operacyjnego do wdrożeń brzegowych. Dodaje ona nowe możliwości obsługi kontenerów linuksowych, a także nowe możliwości wdrażania i zarządzania, która umożliwiają łatwe skalowanie na potrzeby przetwarzania brzegowego. Red Hat Enterprise Linux 8.4 zostanie udostępniony w najbliższych tygodniach.

Jak wynika z raportu The State of Enterprise Open Source firmy Red Hat, 72% ankietowanych liderów IT spodziewa się, że rozwiązania open source będą motorem napędowym technologii przetwarzania brzegowego w ciągu najbliższych dwóch lat. W swoim raporcie 2021 State of the Edge organizacja Linux Foundation przewiduje, że do 2025 roku urządzenia Internetu rzeczy (IoT) lub urządzenia związane z brzegiem sieci będą generować około 90 zettabajtów danych. Zdaniem Red Hat oznacza to, że waga przetwarzania brzegowego jako elementu otwartej chmury hybrydowej będzie w nadchodzących latach jedynie rosła, co sprawia, że dyrektorzy ds. informatycznych i liderzy IT muszą zyskać zdolność do spełnienia wymogów tego typu rozwiązań.

Red Hat Enterprise Linux wykorzystywany jest jako fundament produkcyjny w branżach obecnych na liście Fortune 500 na całym świecie — od globalnych instytucji finansowych i systemów opieki zdrowotnej, aż po potęgi produkcyjne i agencje rządowe. Platforma łączy w sobie kontrolę nad hybrydowymi środowiskami chmury z możliwością stopniowego lub kompleksowego wprowadzania otwartych innowacji, zwiększając w ten sposób pewność, że wdrożenia będą bezpieczniejsze i bardziej niezawodne. Dzięki dodatkowym możliwościom wydania Red Hat Enterprise Linux 8.4 firma Red Hat rozszerza tę funkcjonalność również na wdrożenia brzegowe.