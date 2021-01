Nowy najemca w parku P3 Mszczonów

Ostatnie kwartały pokazały nam jak atrakcyjną lokalizacją dla firm z wielu różnych branż jest Mszczonów – na początku ubiegłego roku oddaliśmy do użytku nowy magazyn centralny dla PepsiCo, a kilka miesięcy później sortownię dla firmy InPost. Doskonałe położenie parku w pobliżu autostrad zapewnia szybką komunikację z każdą częścią kraju. Obiekt dla HOPI będzie w pełni dostosowany do potrzeb klienta. Cieszymy się, że w ten sposób możemy uczestniczyć w rozwoju naszego dotychczasowego partnera biznesowego, który zdecydował się powierzyć P3 stworzenie swojego nowego głównego magazynu w Polsce – mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

HOPI to jeden z największych dostawców usług logistycznych w Europie Centralnej. Specjalizuje się w obsłudze magazynowej, co-packingowej i spedycji dla czołowych producentów FMCG oraz sieci handlowych. Firma HOPI wynajmuje magazyny w innych parkach należących do P3, min. w Czechach i Rumunii.

Konsekwencją dynamicznego rozwoju firmy jest konieczność zapewnienia naszym klientom coraz to nowszych usług i rozwiązań logistycznych, na które potrzebujemy więcej miejsca. P3 wyszło naprzeciw naszym potrzebom proponując dedykowane rozwiązania. Ponadto Mszczonów znajduje się w kluczowej dla nas lokalizacji – w pobliżu Warszawy, z łatwym i szybkim dostępem do głównych miast regionalnych. Dużą zaletą tego miejsca jest bliskość dróg ekspresowych oraz autostrad, które umożliwią nam sprawną dystrybucję produktów na cały kraj – mówi Robert Korczakowski, Dyrektor Zarządzający HOPI PL.

Firma HOPI wprowadzi się do magazynu, w którym zajmie ok. 32.600 m2 powierzchni magazynowej i ok. 1.310 m2 powierzchni przeznaczonej na trzykondygnacyjne, reprezentacyjne biuro ze szklaną fasadą. Ze względu na rodzaj prowadzonych operacji około 60 proc. powierzchni magazynu zostanie przygotowane do działania w kontrolowanej temperaturze. Obiekt będzie miał ponadstandardową wysokość – 12 m netto oraz wzmocnioną posadzkę - 7,5 t/m2. Budynek został zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przy budowie wykorzystane będą m.in. panele elewacyjne z rdzeniem PIR efektywniej izolujące od czynników zewnętrznych, a dach zostanie wzmocniony, aby w przyszłości możliwy był na nim montaż fotowoltaiki. Wewnątrz magazynu zaplanowano oświetlenie LED z systemem sterowania DALI, w łazienkach oświetlenie sterowane czujkami ruchu, a także systemy oszczędzające wodę takie jak np. krany z perlatorami uruchamiane na podczerwień czy instalacja do odzysku wody szarej. Wykonana zostanie również instalacja solarna do wstępnego podgrzewu wody. Przed obiektem znajdą się parkingi dla rowerów oraz miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, a oświetlenie zewnętrzne LED będzie sterowane zegarem astronomicznym. Magazyn certyfikowany będzie w systemie BREAM na poziomie Very Good.