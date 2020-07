Nowy zakaz w międzynarodowym ruchu lotniczym do 11 sierpnia

Rząd do 11 sierpnia przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa. W stosunku do rozporządzenia sprzed dwóch tygodni, zakazem objęto dwa nowe kraje, zniesiono go w stosunku do dziesięciu.