NSA przesądził 5 proc. VAT dla dostaw jedzenia na wynos

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyrokach w sprawach z udziałem Rzecznika MŚP, wskazał, że dla dostaw towarów na wynos przez restauracje i fast foody zastosowanie znajduje 5 proc. stawka VAT - poinformowało w piątek Biuro Prasowe Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Autor: PAP

Data: 30-07-2021, 18:56

NSA przesądził 5 proc. VAT dla dostaw jedzenia na wynos /fot. Shutterstock

Jak podano w komunikacie, NSA w wyroku wskazał, że dla dostaw wewnątrz restauracji i food court realizowanych na wynos oraz dla dostaw "drive in" i "walk through", zastosowanie znajduje stawka 5 proc.

Wyjaśniono, że Rzecznik MŚP wstąpił do postępowania przed NSA dotyczącego ustalenia, czy działalność podatnika polegająca na sprzedaży na różne sposoby dań i posiłków gotowych do spożycia należy do kategorii "usług restauracyjnych i cateringowych", do których można stosować obniżoną stawkę VAT. Chodziło głownie o problem stosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej 5 proc. stawki podatku od towarów i usług dla dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży "drive in" i "walk through", "food court", oraz "wewnątrz punktów sprzedaży".

"Przedmiotowy wyrok kończy wieloletni spór z organami podatkowymi odnośnie stosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej 5 proc. stawki podatku od towarów i usług dla dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży +drive in+ i +walk through+, +food court+, oraz +wewnątrz punktów sprzedaży+" - powiedział cytowany w komunikacie , Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Jacek Cieplak.

Wyrok NSA

"Istotnej uwagi wymaga, podkreślenie przez NSA waloru ochronnego wynikającego z utrwalonej linii interpretacyjnej. Zasada zaufania o której mowa w art. 121 § 1 OP i art. 12 prawa przedsiębiorców - wskazuje w sposób jednoznaczny, że przedsiębiorca nie może ponosić konsekwencji błędów organów podatkowych" - dodał Cieplak.

W komunikacie czytamy, że zdaniem NSA przepisy wskazujące na zastosowanie stawki 8 proc. na której stosowanie wskazywały organy podatkowe naruszały zasadę neutralności VAT. Zdaniem Sądu dla ustalenia stawki nie ma znaczenia klasyfikacja statystyczna ani sposób zapakowania towaru. Decydujące jest to jaką decyzje podejmuje klient. Jeżeli towary są dostarczanie na wynos, zastosowanie powinna znaleźć stawka 5 proc.