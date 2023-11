Zobowiązania firmy NuScale wobec KGHM nie uległy zmianie - poinformowała PAP wiceprezes amerykańskiej firmy Diane Hughes. W 2022 r. NuScale podpisało z KGHM umowę ws. rozpoczęcia prac wspierających wdrożenie technologii reaktorów jądrowych SMR w Polsce.

fot.: romankrykh/Adobe Stock/PTWP

"Zobowiązania NuScale wobec KGHM nie uległy zmianie. Nasze plany dalej przewidują, że pierwsza elektrownia używająca technologii SMR NuScale będzie zbudowana w USA, a kolejne projekty będą powstawać wkrótce potem" - przekazała wiceprezes Hughes.

W czwartek KGHM zdementował doniesienia medialne o zakończeniu współpracy z NuScale, zaznaczając, że amerykańska firma nie wypowiedziała umowy spółce.

W środę NuScale oraz Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) poinformowały o zakończeniu projektu Carbon Free Power Project (CFPP) - budowy zespołu reaktorów VOYGR projektu NuScale w Idaho Falls. CFPP miał się składać z sześciu reaktorów VOYGR o mocy 77 MWe każdy, w sumie moc elektryczna miała wynosić 462 MW, pierwszy prąd miał popłynąć z elektrowni w 2029 r.

Zgodnie z informacjami NuScale, firma pracuje nad czterema innymi projektami w USA, jednym w Kanadzie, a także w Rumunii, Bułgarii, Czechach i w Polsce, gdzie obok KGHM współpracuje z Unimotem.

Jak podkreślił w komunikacie KGHM, zakończenie projektu w Idaho Falls "nie ma przesądzającego wpływu na projekt jądrowy SMR realizowany na tym etapie przez KGHM niezależnie od jakiegokolwiek dostawcy technologii i bez zastrzeżenia wyłączności. Umowa o prace wstępne zawarta z NuScale w lutym 2022 r. umożliwiła dostęp do danych technicznych dostawcy technologii niezbędnych m.in., do zainicjowania procesu wyboru docelowej technologii reaktorowej - zaznaczył miedziowy koncern. "Amerykańska firma nie wypowiedziała umowy miedziowej spółce. KGHM kontynuuje realizację planów związanych z SMR" - podkreślił KGHM.

W 2022 r. KGHM podpisał z NuScale Power umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. W kwietniu 2023 r. KHGM wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska o tzw. decyzję zasadniczą, umożliwiającą podjęcie dalszych starań o pozwolenia i zezwolenia. Minister decyzję wydał 14 lipca. Jak przypomniał KGHM, we wniosku o decyzję wskazano, że technologia VOYGR NuScale jest preferowana ze względu na znaczne zaawansowanie postępowania certyfikacyjnego przed Amerykańską Komisją Dozoru Jądrowego (NRC). Natomiast jako inne możliwe do zastosowania technologie koncern wskazał Rolls-Royce, Nuward (EDF), SMR-160 oraz BWRX-300.