O 7,8 mln zł z UE więcej na wsparcie firm na Podlasiu

O zwiększeniu budżetu konkursu zdecydował zarząd województwa podlaskiego. Pierwotnie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 było przeznaczone 25 mln zł.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreśla w materiałach prasowych, że zwiększenie puli środków na dotacje to odpowiedź na ogromne zainteresowanie firm tą pomocą, a większa pula środków na dotacje pozwoli wesprzeć więcej przedsiębiorców, których firmy odczuły gospodarcze skutki pandemii. Przypomniał, że obiecał starania, aby pieniędzy na takie wsparcie było więcej i tak się dzieje.

Wnioski o dotacje podlaskie mikro- i małe firmy, osoby samozatrudnione (prowadzące działalność gospodarczą) mogły składać w elektronicznym naborze 15 i 16 lutego. Ogółem wpłynęło ponad dwa tysiące wniosków na kwotę 61 mln zł. Do formalno-merytorycznej oceny skierowano nieco ponad tysiąc wniosków od tych firm (1 tys. 061 z różnych branż; przed zwiększeniem puli konkursowej było to 875 wniosków), które wykazały największe spadki obrotów - od 66,4 proc. Są one uszeregowane właśnie pod względem skali spadku obrotów. Składając wniosek o dotację firma musiała wykazać spadek przychodów ze sprzedaży o minimum 40 proc.

Urząd marszałkowski przypomina, że firmy mają do 10 marca czas na dostarczenie do urzędu dokumentów w formie papierowej. Można je też wysłać pocztą. Wnioski mają być oceniane na bieżąco.

Dotacje na kapitał obrotowy są częścią Podlaskiego Pakietu Gospodarczego. To środki głównie z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, które są przeznaczane na różne formy: preferencyjne pożyczki, bon antywirusowy, dotacje. Dotąd z pakietu skorzystało ok. 9,5 tys. firm, a pomoc, którą otrzymały wyniosła ok. 186 mln zł.