Spodziewamy się, że RPP zdecyduje o obniżce stóp do poziomu z 6 proc. do 5,75 proc. – prognozuje ekspert ekonomiczny Lewiatana Mariusz Zielonka.

O ile NBP obniży stopy procentowe? fot. PAP

O ile NBP obniży stopy procentowe?

W środę Rada Polityki Pieniężnej zakończy dwudniowe posiedzenie. We wrześniu RPP zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 75 pkt bazowych i w efekcie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, spadła z 6,75 proc. do 6 proc.

"Czy inflacja w wysokości 8,2 proc. we wrześniu wystarczy do kolejnej obniżki stóp procentowych? Rynek chyba nigdy nie był tak podzielony jak obecnie. Najgorsze jest to, że ekonomiczne uzasadnienia odeszły do lamusa" - stwierdził ekspert ekonomiczny Lewiatana Mariusz Zielonka w komentarzu.

Dodał, że po ostatniej "zaskakującej decyzji RPP wszystkie scenariusze są możliwe". Ocenił, że czynnikiem przemawiającym za kolejną obniżką, który - jego zdaniem - "wydaje się się wybijać jako główny argument", są wybory.

"NBP ze swoimi działaniami wprost już włączył się w kampanię wyborczą na rzecz rządzącej koalicji i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby postawić kropkę nad i na niespełna dwa tygodnie przed wyborami ponownie ściąć stopy" - stwierdził Mariusz Zielonka.

"RPP nie weźmie pod uwagę ostatnich zawirowań na rynku walutowym. Nie weźmie też pod uwagę, że większość banków centralnych idzie w odwrotnym kierunku. Nie weźmie też pod uwagę, że inflacja nadal jest poważnym problemem. Najważniejsze będzie poprawienie za wszelką cenę nastrojów obywateli. Dlatego też spodziewamy się, że RPP zdecyduje o obniżce stóp do poziomu z 6 proc. do 5,75 proc." - dodał.