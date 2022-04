O przyszłości sektora spożywczego na EEC 2022. Zapraszamy na debatę!

Już 25-27 kwietnia 2022 r. w Katowicach odbędzie się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapraszamy na sesję „Zrównoważona produkcja żywności".

Zapraszamy na sesję „Zrównoważona produkcja żywności" na EEC 2022. fot. PTWP

Zapraszamy na EEC 2022

Debata „Zrównoważona produkcja żywności” odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach 11:30-13:00 w ramach EEC 2022 w Katowicach.

Podczas dyskusji porozmawiamy m.in. o unijnej strategii „Od pola do stołu”. Jaki może być jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy? Nie jest tajemnicą, że część organizacji rolniczych i branżowych ma poważne wątpliwości na temat konsekwencji wprowadzenia Zielonego Ładu dla Polski. Czy pandemia i wojna w Ukrainie nie powinny opóźnić wdrażania tych ogromnych zmian czy też jest to właśnie dobry moment na przyspieszenie zielonej transformacji?

Poruszymy także tematykę rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz fairtrade – czy jest to nowe must have produkcji spożywczej? Czy produkcja ekologiczna lub bardziej zrównoważona może być dziś opłacalna ekonomicznie? Czy pandemia i inflacja nie zatrzymają rozwoju rynku ek0-żywności w Polsce? Porozmawiamy także o gospodarce cyrkularnej w branży spożywczej.

Nie zabraknie także odniesień do aktualnej sytuacji rynkowej. Sektor spożywczy mierzy się z olbrzymim wzrostem kosztów energii, pracy i opakowań, a rosyjska agresja na Ukrainę dodatkowo podnosi ceny wielu surowców. Z drugiej strony ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, które napłynęły do Polski mogą być szansą dla sektora spożywczego, zarówno jako nowi konsumenci, jak również pracownicy.

W sesji wezmą udział:

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

· Karolina Kubara, wiceprezes, Kubara Sp z o.o., współwłaścicielka marki Dobra Kaloria

· Marek Piątkowski, dyrektor generalny, Bewa Sp. z o.o.

· Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

· Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

Moderacja:

· Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl