Zgodnie ze strategią do 2030 r. zainwestujemy w Anwil 6 mld zł - poinformował w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas zakończenia rozbudowy trzeciej instalacji nawozowej, która zwiększy produkcje nawozową spółki o ok. 50 proc.

"Dziś uruchamiamy inwestycję, która jest przyszłością dla Włocławka, inwestycję rozbudowy produkcji nawozów azotowych. Ta inwestycja jest strategiczna. Zwiększy produkcje o około 50 proc." - powiedział podczas konferencji prasowej w Anwilu prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Poinformował, że koszt inwestycji to 1,7 mld zł. "Przyniesie nam bezpieczeństwo w produkcji nawozów" - podkreślił Obajtek.

Dzięki temu projektowi, wolumen produkcji zwiększy się w Anwilu z obecnych 996 tys. ton do niemal 1,5 mln ton nawozów w skali roku. "W efekcie pracy instalacji, Anwil zaoferuje cztery rodzaje nawozów spełniających najwyższe standardy i wymogi jakościowe" - informował Orlen.

"Jeśli zwiększamy produkcję o 0,5 mln ton, to coraz bardziej zaspokajamy rynek wewnętrzny. Ta ilość jest już zakontraktowana przez naszych dystrybutorów" - zaznaczył Obajtek.

Dodał, że koncern Orlen "szeroko patrzy na rozwój swojego biznesu". "Ta inwestycja to około 200 dodatkowych miejsc pracy" - poinformował Obajtek. Przypomniał, że w Anwilu pracuje obecnie 1200 osób tj. o 600 osób więcej. "To wynik szybkiego rozwoju po 2015" - wskazał.

Obajtek zwrócił uwagę, że od 2008 - 2015 przeznaczano około 150 mln zł rocznie na inwestycje w Anwilu. "To były bardzo niewielkie środki, które nie pozwalały na utrzymanie i odtwarzanie majątku" - ocenił Obajtek.

"Od 2018 do 2023 zainwestowaliśmy 4 mld zł tu we Włocławek. W naszej strategii do 2030 r inwestujemy w to miejsce dodatkowo 6 mld zł" - poinformował prezes Orlenu.

"To jest inwestycja wodorowa, którą w 2024 r. będziemy otwierać - budujemy hub wodorowy: 250 kg wodoru na godzinę.(...) Ale również planujemy (....) mały reaktor BWRX-300. Trwają w tym zakresie analizy" - wymienił Obajtek.

Jak powiedział, jest to bardzo ważne z punktu widzenia obniżenia kosztów. "Musimy mieć tanią energię, by stabilizować ceny produkcji petrochemicznej i nawozowej. Stąd pomysł na analizy, by we Włocławku powstał SMR" - stwierdził Obajtek, dodając, że to jest też "tanie ciepło dla miasta.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny Grupy Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. W grudniu 2021 r. spółka obchodziła 50-lecie uruchomienia pierwszej linii produkującej nawozy.