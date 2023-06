Przy tak dużej inwestycji, gdy wygrywają konsorcja międzynarodowe, sięgają po pracowników z całego świata - powiedział w piątek w Radiu Zet prezes Orlenu Daniel Obajtek pytany o wypowiedzi polityków PO nt. zatrudniania migrantów przy budowie kompleksu Olefiny III w Płocku.

Lider PO Donald Tusk powiedział, że PiS ściągnął do Polski z państw muzułmańskich 50 razy więcej migrantów niż Platforma w ostatnim roku rządów. Rzecznik PO Jan Grabiec podał w zeszły czwartek na Twitterze, że "pod Płockiem PiS buduje 13 tysięczne miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu". "Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób. Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły" - ocenił.

Daniel Obajtek mówił w piątek w Radiu Zet, że Orlen buduje największą inwestycję petrochemiczną w Europie. "Postępowanie wygrało konsorcjum Hyundai-Reunidas. To jest firma międzynarodowa. Są bodajże trzy firmy na świecie, które budują takie potężne inwestycje. Te trzy firmy mają pracowników z różnych części świata, to nie są żadni nielegalni imigranci, tylko to są pracownicy tych firm" - podkreślił.

Dodał, że "przy tak dużej inwestycji, gdy wygrywają konsorcja międzynarodowe, to sięgają po pracowników z całego świata". Dopytywany, czy te konsorcja nie mogłyby zatrudnić polskich pracowników, wyjaśnił: "tam będzie ok. 14 tys. pracowników, ok. 8 tys. będzie z Polski, i będą firmy podwykonawcze, ale są takie elementy tej inwestycji, gdzie nie mamy takich kwalifikacji, takich firm w Polsce". Dodał, że w związku z tym sprowadza się pracowników tego konsorcjum z innych inwestycji.

"Ci ludzie przyjeżdżają, kończą prace, wyjeżdżają, nie przyjeżdżają z rodzinami, nie zostaną w Polsce. To są legalni pracownicy, weryfikowani (…), zawsze taki zwyczaj był" - zaznaczył Obajtek.

Umowę na budowę kompleksu Olefiny III Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering i z Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy naftowej na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc.

Według Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas w kulminacyjnym momencie inwestycji będzie pracowało między 10 tys. a 13 tys. osób, przy czym - według przewidywań - ok. 7 tys. stanowić będą Polacy, co oznacza, że liczba obcokrajowców wyniesie wtedy ok. 6 tys. osób. Właśnie dla takiej liczby zagranicznych pracowników wybudowano miasteczko kontenerowe sąsiadujące z placem budowy.

Miasteczko powstało w gminie Stara Biała. Zajmuje 7,8 ha. Jest tam 14 budynków mieszkalnych złożonych z 2,5 tys. modułów o łącznej powierzchni 37 tys. mkw. Obiekt wybudowały Modular System i Zurad z Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Orlen informował, że do pracy przy budowie instalacji w jego zakładzie w Płocku zatrudniani są i będą pracownicy - według danych wykonawcy inwestycji - m.in. z Korei Płd. i Hiszpanii, a także z Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, Turcji i Turkmenistanu.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny PKN Orlen, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie. Jak zapowiada koncern, budowa instalacji produkcyjnych kompleksu Olefiny III umocni Orlen na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej.

Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern ma m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.