Orlen w I półroczu br. odprowadził 36,5 mld zł różnych danin do budżetu państwa i samorządów - poinformował w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zauważył, że dzięki fuzjom i procesom inwestycyjnym Orlen jest największym płatnikiem CIT-u w Polsce. Według danych Ministerstwa Finansów podatek należny Orlenu za 2022 r. wyniósł 4 mld 370 mln zł.

"Przez daniny i podatki zarówno dla państwa jak i samorządu odprowadziliśmy przez pierwsze półrocze tego roku 36,5 mld zł różnych danin. To jest potężny zastrzyk do budżetu państwa i (...) samorządów, które dzięki temu mogą się rozwijać - poinformował Obajtek. "Nie tylko rozwijamy Orlen jako Płock, ale rozwijamy też regiony Polski, tam, gdzie mamy swoje aktywa" - dodał.

Grupa Kapitałowa Orlen, do której należy Energa, prowadzi działalność na sześciu rynkach: w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern przerabia ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej prowadzi przez sieci ponad 2800 stacji paliw. W ofercie Grupy Orlen znajduje się 50 produktów petrochemicznych i rafineryjnych.

Orlen działa też na rynku energii w Polsce. Dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi.

W lutym tego roku PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Lotos, a także z Grupą Energa, i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.