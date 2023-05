Stawiamy na zeroemisyjne i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii elektrycznej, a taką jednostką będzie budowana elektrownia gazowa w Grudziądzu o mocy 560 MW - powiedział w czwartek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Prezes PKN Orlen uczestniczył w Grudziądzu w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę elektrowni.

"Strategia Grupy Orlen przewiduje na inwestycje 320 mld zł. To nie jest tylko biznes, to jest rozwój naszego kraju, to są miejsca pracy, przyszłość Polaków. Nie ma przyszłości, silnej gospodarki bez inwestycji. To inwestycje, niezależność energetyczną. Koszty energii będą budować siłę naszej gospodarki. Gospodarka musi być konkurencyjna, a ona będzie konkurencyjna jeżeli będziemy realizować duże zadania inwestycyjne" - podkreślił Obajtek.

Zaznaczył, że Grupa Orlen w ciągu ośmiu lat, licząc również obecny rok, wydała niespełna 94 mld zł, a - w latach 2008-2015 to było około 24 mld zł. Dodał, że takie nakłady we wcześniejszych latach nie pozwalały tak naprawdę odtworzyć majątku firm.

"Musimy inwestować we wszytko to co zielone - zeroemisyjne i niskoemisyjne, bo to stanowi naszą konkurencyjność w gospodarce i nie możemy z tej drogi inwestycji zejść. To są inwestycje przede wszystkim w zielone, niskoemisyjne źródła wytwarzania. I tu jesteśmy liderem. Inwestujemy w farmy na Bałtyku, w farmy na lądzie, inwestujemy w fotowoltaikę, ale też inwestujemy w SMR-y (małe reaktory modułowe - PAP)" - mówił prezes Orlenu.

Obajtek zaznaczył, że chcąc inwestować w źródła zeroemisyjne, trzeba też inwestować w źródła niskoemisyjne.

"Dzisiaj takimi źródłami niskoemisyjnymi, których jesteśmy liderem są elektrownie gazowe. Nie zbudujemy energetyki bezpiecznej, bezpiecznego systemu elektroenergetycznego jeżeli nie będziemy mieli elektrowni podtrzymujących bilans energii i dzisiaj takie elektrownie, które szybko mogą podać moc albo szybko mogą tę moc zmniejszyć są tylko i wyłącznie elektrownie gazowe, które z czasem będą wypierane przez małe reaktory atomowe. Czas rozruchu takiej elektrowni od poziomu zero to około 30-90 minut" - podkreślił.

Prezes Orlenu zaznaczył, że do Grupy Orlen należą elektrownie gazowe: Włocławek - 474 MW, Płock - 608 MW, Żerań - 496 MW, Stalowa Wola - 458 MW, a realizowane są budowy gazowni w Ostrołęce - 745 MW i Grudziądzu - 560 MW.

"Z głównym wykonawcą budowy gazowni w Grudziądzu podpisaliśmy umowę rok temu, a dzisiaj mamy zaawansowanie 20 proc. Koszt inwestycji to 2 mld zł. Czas wykonania inwestycji to przełom 2024/2025. Przy tej inwestycji ważna jest stabilność finansowa. Podpisaliśmy umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi na 17 lat - do 2042 r., z Gaz-Systemem i zabezpieczono dostawy gazu" - przekazał.

"To gazownia nie tylko na gaz, ale może być współspalany wodór. Jest niskoemisyjna, a przez współspalanie wodoru będzie jeszcze mniej emisyjna" - dodał prezes koncernu.

List do uczestników uroczystości w Grudziądzu skierował premier Mateusz Morawiecki, który odczytał prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki.

"Bezpieczeństwo energetyczne należy do priorytetów rządu. Dowodzi tego szereg inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach, które krok po kroku uniezależniają nas od importowanych paliw kopalnych z Rosji. I choć jesteśmy na finiszu tej drogi nie spoczywamy na laurach. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polakom jest bowiem projektem, wymagającym wciąż wielu nowych przedsięwzięć. Wśród nich znajduje się m.in. budowa niskoemisyjnych źródeł energii. Jedną z takich źródeł powstanie w najbliższych latach w Grudziądzu" - napisał Morawiecki.

Premier podkreślił, że "elektrownia, której ukończenie planowane jest na 2025 r. będzie należeć do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie", a "jej moc sięgnie 560 MW zapewni wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej, przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania samego zakładu na środowisko".

Inwestycję realizuje konsorcjum firm Siemens Energy oraz Mytilineos. Wiceprezes na Europę Wschodnią i dyrektor Zarządzający Siemens Energy Polska Grzegorz Należyty poinformował, że grudziądzka elektrownia w drugiej połowie sierpnia 2025 r. osiągnie gotowość włączenia do polskiego systemu elektroenergetycznego.

Umowę na wykonanie jednostki o mocy 560 MW podpisano w maju 2022 roku. Obecnie na terenie budowy prowadzone jest palowanie, a także zbrojenie i wylewanie płyt fundamentowych. Równolegle trwa budowa infrastruktury pomocniczej (m.in. drogi wewnętrzne, place składowe i przedmontażowe, magazyny itp.). Zakończenie prac fundamentowych dla serca bloku - turbozespołu złożonego z turbin gazowej i parowej oraz generatora - planowane jest na przyszły kwartał.