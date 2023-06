Szelf Norweski jest strategicznym kierunkiem rozwoju naszego wydobycia - wskazał we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że dostęp do ponad 30 mln baryłek ropy i 2 mld m sześc. gazu ziemnego umocni pozycję spółki wśród największych firm wydobywczych w regionie.

Obajtek odniósł się we wtorkowym wpisie na Twitterze do informacji, że norweski Parlament zaakceptował plan zagospodarowania obszaru Yggdrasil, w którym Grupa Orlen ma blisko 13 proc. udziałów. Jak zaznaczył we wtorkowym wpisie na Twitterze PKN Orlen, to jeden z najważniejszych projektów wydobywczych na Szelfie Norweskim, zwiększający niezależność surowcową naszego regionu. Dodano, że grupa Orlen startuje z nowym projektem na Szelfie Norweskim.

"Szelf Norweski jest strategicznym kierunkiem rozwoju naszego wydobycia" - podkreślił na Twitterze Daniel Obajtek. "Realizacja projektu zapewni Grupie ORLEN dostęp do ponad 30 mln baryłek ropy i 2 mld m3 gazu ziemnego oraz umocni naszą pozycję wśród największych firm wydobywczych w regionie" - poinformował prezes Orlenu.

Projekt Yggdrasil był przygotowywany przez Lotos Exploration and Production Norge; w maju tego roku wszystkie aktywa tej spółki zostały przejęte przez PGNiG Upstream Norway (PUN) w ramach konsolidacji działalności wydobywczej Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

W złożu Ost Frigg, w którym udziały ma PGNiG Upstream Norway z Grupy Orlen, może znajdować się dwa razy więcej ropy naftowej niż zakładano do tej pory - poinformował Orlen pod koniec maja br. Przypadające na Orlen zasoby ropy w tym złożu wynoszą 5-11 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

W ramach projektu zagospodarowania Yggdrasil (dawniej NOAKA) prowadzone są prace w ośmiu złożach, w tym Ost Frigg. To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, której wartość wynosi ok. 115 mld koron norweskich (ok. 45 mld zł). Złoże Ost Frigg, w których udział PGNiG Upstream Norway (PUN) wynosi 12,3 proc., było szacowane na 18-45 mln boe.

PKN Orlen to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Spółka działa na ponad 100 rynkach zbytu; koncentruje się na rynkach Europy Środkowej, Norwegii, Kanady i Bliskiego Wschodu.