Obublikowano skład państwowego koncernu rolno- spożywczego

Wykaz spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które wejdą w skład państwowego koncernu rolno- spożywczego, opublikowano w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji .

Autor: PAP

Data: 13-12-2021, 13:30

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie spółek w postępie biologicznym w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich.

Konsolidacja branży rolno-spożywczej

Nowelizacja - jak napisano - jest wynikiem prowadzonego przez Skarb Państwa procesu konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej, której celem jest stworzenie silnego podmiotu, "który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych". Proces ten opierać się będzie w głównej mierze o potencjał i aktywa Krajowej Spółki Cukrowej.

Do konsolidacji wytypowano spółki: "DANKO" Hodowla Roślin z siedzibą w Choryni; Małopolska Hodowla Roślin z siedzibą w Krakowie; Poznańska Hodowla Roślin z siedzibą w Tulcach; Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Straszkowie; Pomorsko - Mazurska Hodowla Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie; Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice z siedzibą w Polanowicach; Kombinat Rolny Kietrz z siedzibą w Kietrzu.

KOWR właścicielem

Wskazano, że 100 proc. udziałów w tych spółkach należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który jest państwową osobą prawną - agencją wykonawczą, mającą uprawnienie do wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do publicznego mienia. "Obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (będący następcą prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego) wstąpił ex lege w prawa i obowiązki z nim związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich, występując w obrocie prawnym samodzielnie jako odrębny od Skarbu Państwa podmiot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa występuje zatem na zewnątrz jako wyłączny dysponent określonego prawa, działając we własnym imieniu i ponosząc własną odpowiedzialność za te działania" - napisano.

Wskazano, że w ramach procesu konsolidacji, wykonywanie praw z udziałów w tych spółkach ma zostać przekazane na rzecz Skarbu Państwa - Ministra Aktywów Państwowych.

Projekt rozporządzenia zostanie ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.