OC miało drożeć, realnie jednak tanieje

Z rynku docierają niejednoznaczne sygnały o cenach polis OC. Ale nawet jeśli nominalnie zaczęły one rosnąć, to realnie, po uwzględnieniu inflacji, ciągle spadają. I to mocno - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".