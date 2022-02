Ochrona środowiska: deklaracje firm nie przekładają się na działania

Niewiele firm uwzględnia wszystkie aspekty środowiskowe w swoich strategiach rozwoju i kulturze korporacyjnej - informuje Deloitte.

Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym

98 proc. badanych firm zgadza się z poglądem, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, a 63 proc. twierdzi, iż się go boi, ale niewiele z nich uwzględnia wszystkie aspekty środowiskowe w swoich strategiach rozwoju - wynika z badania Deloitte.

Raport firmy doradczej Deloitte "2022 CxO Sustainability Report" przedstawia wyniki badań ponad 2 tys. członków zarządów z 21 krajów o ich obawy i podjęte kroki w kierunku minimalizowania skutków zmian klimatu.

Blisko dwie trzecie badanych prezesów przyznało, że ich firmy są bardzo zaniepokojone zmianami klimatu. 79 proc. badanych uważa, że świat znalazł się w krytycznym momencie i trzeba działać natychmiast. Podczas podobnego badania Deloitte z początku 2021 r. deklarowało tak 59 proc, co oznacza gwałtowny wzrost obaw i mobilizacji o 20 punktów procentowych. Równocześnie, 88 proc. respondentów - prezesów i dyrektorów, nadal optymistycznie patrzy w przyszłość. Ich zdaniem szybkie podjęcie inicjatyw proklimatycznych może ograniczyć skutki zmian. W 2021 r. przekonanie takie wyraziło 63 proc. ankietowanych.

Zdaniem ekspertów Deloitte, obserwujemy więc znaczący wzrost niepokojów o sytuację klimatyczną wśród kadry kierowniczej, przy jednoczesnym przekonaniu o skuteczności proekologicznych działań.

Według Deloitte 98 proc. badanych zgadza się z poglądem, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, a 63 proc. twierdzi, że ich firmy bardzo się go boją. Członkowie zarządów odczuwają presję i dostrzegają zagrożenie na kilku poziomach. Niemal wszyscy respondenci (97 proc.) wskazali, że ich firmy już odczuły negatywne skutki zmian klimatu, połowa zaś przyznała, że to wpłynęło na działalność operacyjną (np. zakłócenia działalności firmy i sieci dostaw na całym świecie). 81 proc. członków zarządów osobiście odczuło skutki zmian klimatu (np. ogromne upały, silne wiatry, pożary) w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ponadto grupy interesariuszy, w tym regulatorzy, akcjonariusze, konsumenci i pracownicy wywierają presję, by firmy rozpoczęły działania.

Deklaracje firm nie przekładają się na działania

Jednocześnie jednak w raporcie z badania podkreślono, że deklaracje firm nie przekładają się na działania, a niewiele firm uwzględnia wszystkie aspekty środowiskowe w swoich strategiach rozwoju i kulturze korporacyjnej.

W ocenie Deloitte firmy powinny opracowywać nowe produkty i usługi przyjazne środowisku, wymagać od dostawców i partnerów biznesowych spełnienia określonych kryteriów środowiskowych, modernizować zakłady, by zwiększyć ich odporność na skutki zmian klimatu, uwzględnić kwestie proklimatyczne w działalności lobbingowej i politycznej, a także uzależniać wynagrodzenia kierownictwa od realizacji inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W raporcie zauważono, że przedsiębiorstwa bardzo rzadko decydują się na te inicjatywy, a ponad jedna trzecia ankietowanych wdrożyła wyłącznie jedną z nich.

Jeśli chodzi o działania podejmowane przez firmy, to dwie trzecie respondentów twierdzi, że ich firmy korzystają z materiałów przyjaznych dla środowiska i oszczędzają energię. Ponad połowa korzysta z urządzeń i technologii energooszczędnych. Większość świadomie i celowo ogranicza liczbę podróży służbowych oraz prowadzi szkolenia proklimatyczne dla pracowników.

Raport wskazuje, iż członkowie zarządów firm wskazują wzrost uznania, poprawę reputacji i satysfakcję klientów, a także dobrostan i morale pracowników jako trzy z pięciu największych korzyści, które przynoszą inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Natomiast pozytywne efekty "zielonej" transformacji firm w postaci wzrostu przychodów, podnoszenia się wartości aktywów czy marży operacyjnej są dużo rzadziej zauważane, co - zdaniem ekspertów Deloitte - pokazuje, że zrównoważony rozwój firm to działanie rozłożone na lata.