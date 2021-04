Ochronę środowiska wbudujmy w strategię rozwoju marki

Działania na rzecz ochrony środowiska mogą stać się silnym atutem przedsiębiorstwa, budować jego wizerunek i pozycję na rynku.

Największe światowe marki już podejmują działania, które mają doprowadzić do ograniczenia wytwarzania plastiku i poliestru.

Edukujmy konsumentów, aby doprowadzić do powstania nawyków zakupowych służących ochronie środowiska naturalnego.

Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym podkreśla w rozmowie z serwisem GOZ, że w podnoszeniu świadomości ekologicznej Polaków ważną rolę do spełnienia mają producenci, szczególnie markowych produktów żywnościowych.

- Chodzi o edukację konsumentów, aby doprowadzić do powstania nawyków zakupowych służących ochronie środowiska naturalnego - tłumaczy.

Dodaje, że ważne jest również, aby doprowadzić do zmiany sposobu konkurowania firm na rynku. Jej zdaniem istotne staje się uczynienie z działań na rzecz ochrony środowiska silnego atutu przedsiębiorstwa, budującego jego wizerunek i pozycję na rynku. Przy takim podejściu ochrona środowiska wbudowana jest w strategię rozwoju marki.

- Największe światowe marki już podejmują działania, które mają doprowadzić do ograniczenia wytwarzania plastiku i poliestru i szeroko komunikują ten fakt. Na przykład, w ramach globalnej strategii Scale for Good, sieć McDonald’s wspólnie ze Starbucksem (odpowiadają łącznie za 4 proc. rocznej światowej produkcji plastikowych i papierowych kubków) zobowiązała się, że do 2025 roku wszystkie opakowania dla gości restauracji będą wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu, bądź certyfikowanej produkcji, a także będą poddane temu recyklingowi później - mówi ekspertka.

- Można spodziewać się, że wbudowanie ochrony środowiska w strategie produktów markowych doprowadzi z czasem do „uwrażliwienia” konsumentów na zachowania firm wobec środowiska naturalnego - dodaje.

- Z czasem może nastąpić wzrost zapotrzebowania na pracowników znających i potrafiących zastosować instrumenty marketingu, np. ekologiczne opakowanie produktu, przekaz informacyjny dla praktycznych działań przedsiębiorstwa oraz wykorzystać ekologiczne postawy klientów z korzyścią dla firmy. Otworzyć to powinno nowy rozdział w konkurowaniu firm - podsumowuje dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

