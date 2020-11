Od 1 grudnia Białorusini będą mogli pracować w Polsce na podstawie wiz humanitarnych

Również Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opracowało projekt ustawy dla medyków z Białorusi oraz osób z branży IT, które przyjeżdżają do Polski z wizą humanitarną i znakiem „Poland Business Harbour". Ta grupa nie będzie potrzebowała zezwolenia na pracę od pracodawcy, więc będzie mogła pracować lub otworzyć firmę w Polsce, tak jak robią to osoby posiadające Kartę Polaka.

- Od początku masowych protestów na Białorusi obserwujemy wzrost zainteresowania zatrudnieniem w Polsce ze strony obywateli tego kraju. Jednak tylko w ostatnim miesiącu liczba zgłoszeń wzrosła około 10-krotnie. W tej chwili 20 proc. zgłaszających się posiada wizy humanitarne i liczba ta stale rośnie. W najbliższym czasie można przewidywać stały wzrost liczby obywateli Białorusi, którzy będą szukać zatrudnienia w Polsce. Ustawa, która wejdzie w życie 1 grudnia, istotnie wpłynie na wzrost tej liczby. Nie możemy jednak jeszcze powiedzieć, że pod względem liczby zatrudnionych Białorusini mogą stanowić pełnoprawną alternatywę dla ukraińskiej siły roboczej, której liczba w 2020 roku osiągnęła rekordowy poziom. Liczba wniosków o karty pobytu również rośnie dynamicznie wśród Ukraińców - zauważa Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal.