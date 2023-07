Po to wprowadzamy bezpłatne autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych. Otwarcie dróg dla wszystkich mieszkańców Polski wzmacnia bezpieczeństwo na drogach - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Od 1 lipca bezpłatne autostrady, fot. shutterstock

Dla kogo bezpłatne autostrady?

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2023 r. nie trzeba będzie płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica.

Zwolnienie z opłat dotyczy użytkowników samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Premier podczas konferencji przy autostradzie A1 w Rusocinie mówił, że opozycja pyta, czy stać nas na bezpłatne autostrady państwowe. "Ja bym odwrócił to pytanie. Właśnie po to robimy bezpłatne autostrady, aby wyprowadzić ruch z dróg alternatywnych, bo tam, jeśli autostrady są drogie, tak jak wybudowane za czasów Platformy Obywatelskiej - najdroższe autostrady w Polsce, tam przenosił się ruch na drogi alternatywne. I co tam się dzieje? Nie tylko nie było komfortu jazdy. Nie tylko nie było bezpieczeństwa, ale ludzie stali w wielokilometrowych korkach, denerwowali się, prowadziło to do licznych wypadków i cierpiało na tym nasze środowisko naturalnym, bo spalało się więcej paliwa" - podkreślał.

Otwarcie dróg dla wszystkich mieszkańców Polski

"Otwarcie dróg dla wszystkich mieszkańców Polski, dla których drogi ekspresowe, a zwłaszcza autostrady, autostrady płatne były swego rodzaju luksusem czasów Platformy Obywatelskiej, jest dla nas czymś, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo na drogach" - mówił Morawiecki.

Przypomniał, że 45 dni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że państwowe autostrady będą darmowe i dziś jest to realizowane, co jest potwierdzeniem wiarygodności.

"Postaramy się, aby również ta autostrada, którą zarządza koncesjonariusz, zarządza firma, która pobiera opłaty, utrzymuje tę autostradę, po negocjacjach z Ministerstwem Infrastruktury również była dostępna dla wszystkich w jakimś niedługim czasie" - przekazał. Wcześniej premier poinformował, że autostrada między Toruniem a Gdańskiem będzie zwolniona z opłat podczas weekendów wakacyjnych, między piątkiem godz. 12, a poniedziałkiem godz. 12.