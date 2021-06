Od 1 lipca rusza trzecia edycja programu „Mój prąd”

Wnioski w programie będzie można złożyć jedynie elektronicznie, a dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 3 tys. zł.

Autor: PAP

Data: 29-06-2021, 11:27

Od 1 lipca rusza trzecia edycja programu „Mój prąd”, fot. shutterstock

Trzecia edycja programu „Mój prąd” ruszy od 1 lipca, a do rozdysponowania będzie ok. 500 mln zł – poinformował we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Dodał, że dotacje do instalacji paneli fotowoltaicznych wyniosą do 3 tys. zł.

Przedstawiciel resortu wyjaśnił podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami, że nowa edycja programu będzie pomostem do kolejnej jego odsłony, która będzie już powiązana ze zmianami w Prawie energetycznym i ustawie o OZE.

Zyska przekazał, że lipcowa edycja programu "Mój prąd" to też odpowiedź na postulaty prosumentów, którzy zainwestowali w panele fotowoltaiczne, lecz nie zdążyli załapać się na dotacje.

Panele fotowoltaiczne: dofinansowanie do 3 tys. zł

Program będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Oznacza to, że ci, którzy kupili instalację PV przed ogłoszeniem naboru, ale po 31 stycznia 2020 r., będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie.

Zyska wyjaśnił, że wnioski w programie będzie można złożyć jedynie elektronicznie, a dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 3 tys. zł. W pierwszych dwóch edycjach programu było to do 5 tys. zł.

Dodał, że wnioski mają być weryfikowane do 30 dni. Budżet trzeciej edycji programu to ok. 500 mln zł.