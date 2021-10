Od 1 listopada ważne zmiany dla rolników transportujących świnie

Rolnik, który będzie chciał przemieszczać świnie poza strefy ASF, będzie musiał do 1 listopada 2021 r. posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego - informuje resort rolnictwa.

Autor: PAP

Data: 22-10-2021, 16:21

Plany bezpieczeństwa biologicznego powinny zostać opracowane oraz zatwierdzone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed 31 października 2021 r. fot. Shutterstock

Resort tłumaczy, że plan bezpieczeństwa biologicznego to jedno z wymagań zawartych w rozporządzeniu wykonawczym KE z 7 kwietnia br. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Bedzie on niezbędny przy przemieszczaniu świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. "Należy pamiętać, że brak spełniania tego wymogu po 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza te obszary" - podkreślono w komunikacie.

Plany bezpieczeństwa biologicznego przed 31 października br.

Ministerstwo poinformowało, że aby pomóc rolnikom w spełnieniu tego wymagania Inspekcja Weterynaryjna przygotowała wzory dokumentów. Można je znaleźć na stronie: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin i dostępne są trzy rodzaje wzorów dokumentów: dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk; powyżej 300 sztuk oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie.

"Wzory tych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie" - wyjaśniono.

Ministerstwo dodało, że plany bezpieczeństwa biologicznego powinny zostać opracowane oraz zatwierdzone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed 31 października br.