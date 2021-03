Od 1 marca nowe etykiety energetyczne np. na lodówkach

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że efektywność energetyczna jest kluczem do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia. Oszczędność energii przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, co ma wpływ na klimat - podkreślił.

Kurtyka zaznaczył, że od 1 marca zaczyna obowiązywać nowa etykieta energetyczna, która jest umieszczana na sprzedawanych w sklepach nowych np. lodówkach czy telewizorach. Znajdą się na niej informacje o efektywności energetycznej produktu w momencie jego zakupu - ile prądu zużywa.

Minister przypomniał, że takie etykiety są dobrze rozpoznawalne przez mieszkańców Europy, co deklaruje 93 proc. obywateli UE. Dodał, że 79 proc. z nas wskazuje, że bierze je pod uwagę, kupując sprzęt AGD.

Szef resortu klimatu i środowiska dodał, że wchodzą również w życie przepisy dotyczące ekoprojektowania, których celem - jak mówił - jest przedłużenie żywotności, naprawialności kupowanych sprzętów AGD.

Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, związku producentów AGD podkreślił, że w milionach polskich domów jest kilkaset milionów różnego rodzaju urządzeń, które się zużywają i wymagają zastąpienia nowymi. Nowe etykiety mają jeszcze klarowniej informować o przewadze urządzeń o największej energooszczędności. Dodał, że na etykietach wymieniana jest informacja nie tylko o zużyciu prądu, ale też wody czy hałasu, które generuje dane urządzenie.

Konecki zaznaczył, że sprzęt wysokiej klasy, najbardziej energooszczędny, przynosi realne oszczędności w gotówce i dla środowiska.

Wskazał, że w gospodarstwach domowych za największe zużycie energii odpowiadają lodówki. Średnio jeden taki sprzęt zużywa ok. 500 kWh energii rocznie, co kosztuje nas ponad 300 zł w skali roku. Najbardziej efektywne energetycznie lodówki zużywają poniżej 200 kWh energii rocznie. Konecki podkreślił, że dzięki temu można zaoszczędzić ok. 300 kWh energii, co daje oszczędności rzędu 200 zł rocznie.

Prezes dodał, że przy wymianie 1 mln lodówek na najbardziej efektywne, w 10-letnim cyklu użytkowania konsumenci zaoszczędzą ok. 2 mld zł, a emisja dwutlenku węgla spadnie o ok. 2,5 mln ton.