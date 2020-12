Od 1 stycznia 2021 r. każde gospodarstwo może liczyć się ze znacznym wzrostem cen prądu

Ceny energii elektrycznej rosną. Co to oznacza dla polskich firm?

Krzysztof Paszyk odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie do "bulwersujących" podwyżek cen prądu, które "serwuje nam wicepremier Jacek Sasin". "Od pierwszego stycznia 2021 roku średnio każde polskie gospodarstwo może liczyć się ze wzrostem cen za prąd o pięćdziesiąt kilka złotych" - mówił poseł PSL.

Zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, aby nie mrozić dalej projektu ustawy, który przed miesiącem zgłosił klub Koalicji Polskiej. Projekt noweli ustawy o rynku mocy przesuwa wejście w życie opłaty mocowej o rok do 1 stycznia 2022, z możliwością odroczenia.

Zdaniem Stefana Krajewskiego "Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami jest w stanie obiecać wszystko wszystkim". "Natomiast po wyborach już zapomina o składanych obietnicach" - zaznaczył poseł PSL.

"Na początku słyszeliśmy od ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, że podwyżek za energię elektryczną nie będzie, później, że podwyżki będą, ale minimalne. Kolejny komunikat mówił o tym, że podwyżki będą wyższe, ale będzie rekompensata" - zauważył Krajewski. "Dzisiaj dowiadujemy się, że rekompensaty może będą, ale nie wiadomo dla kogo, że to dla najuboższych i nie wiadomo, kiedy wejdą, bo prace nad projektem legislacyjnym zostały wstrzymane" - powiedział poseł.

W ubiegłym tygodniu Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że gospodarstwa domowe, korzystające z taryf Enei, PGE Obrót oraz Taurona zapłacą od 1 stycznia 2021 r. średnio o 3,5 proc. więcej za energię elektryczną. Głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy, niż uznany przez regulatora za uzasadniony w taryfach obowiązujących w 2020 r., poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G - wskazał Urząd.

Drugi czynnik to wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej. Urząd Regulacji Energetyki przypomniał też o innych składnikach rachunku za energię elektryczną, które zmienią się lub pojawią od 1 stycznia 2021 r. Stawka opłaty OZE wzrośnie do 2,20 zł/MWh, stawka opłaty kogeneracyjnej spadnie do zera, bez zmian pozostaną stawki opłaty przejściowej. Na rachunku pojawi się natomiast opłata mocowa, z której finansowany będzie rynek mocy.

Jak informował we wrześniu szef MAP Jacek Sasin, jego resort przygotował projekt ustawy wprowadzający rekompensaty za podwyżki prądu; zastrzegł, że rekompensaty będą wtedy, kiedy zdecyduje o tym rząd.