Od 1 stycznia 2021 r. podróżni z Wielkiej Brytanii traktowani jak podróżni z państw trzecich

Zmiany nie dotyczą podróżnych z Irlandii Północnej, ponieważ w tym zakresie będzie ona traktowana jak państwo członkowskie UE - podaje resort.

Ministerstwo przypomina na stronie internetowej, że towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających do Polski z państw trzecich, a więc od 1 stycznia 2021 r. także z Wielkiej Brytanii, są zwolnione z należności celno-podatkowych: w transporcie lotniczym i morskim - do równowartości 430 euro, a w transporcie drogowym lub kolejowym - do równowartości 300 euro. Do tych wartości nie wlicza się bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie; produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego; w przypadku pojazdów silnikowych - wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego); tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat.

Jeżeli tytoń i wyroby tytoniowe są przywożone w transporcie lotniczym lub morskim, z należności celno-podatkowych zwolnione są: do 200 sztuk papierosów lub do 100 sztuk cygaretek (o masie nie większej niż 3g/sztukę), lub do 50 sztuk cygar, albo do 250 gramów tytoniu do palenia.

Jeżeli tytoń i wyroby tytoniowe są przywożone w transporcie drogowym lub kolejowym, z należności celno-podatkowych zwolnione są: do 40 sztuk papierosów lub do 2 sztuk cygaretek, lub 10 sztuk cygar, albo 50 gramów tytoniu do palenia. Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc. - zaznacza resort finansów.

W przypadku alkoholu i napojów alkoholowych z należności celno-podatkowych zwolniony jest: 1 litr alkoholu etylowego o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc. (np. wódka) albo łącznie 2 litry alkoholu etylowego i napojów fermentowanych, wina musującego i wyrobów pośrednich o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc., np. likiery (zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.); ponadto 4 litry wina niemusującego i 16 litrów piwa.