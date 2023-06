10 lipca będzie dostępne w Pekao SA konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa - poinformował w czwartek prezes banku Leszek Skiba. Wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed zapowiedział, że w jego banku konto mieszkaniowe ruszy od grudnia.

Konto mieszkaniowe jest częścią rządowego programu Pierwsze Mieszkanie. Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br.

"Już 10 lipca zapraszamy do nas, by otworzyć konto mieszkaniowe, skierowane do osób, które chcą w sposób zyskowny oszczędzać na mieszkanie. (...) 10 lipca konto mieszkaniowe będzie u nas dostępne" - poinformował podczas konferencji Leszek Skiba.

Wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed zapowiedział, że w jego banku konto mieszkaniowe będzie dostępne od grudnia.

Systematyczne wpłaty na konto mieszkaniowe (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.