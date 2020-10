Od 10 października cały kraj w strefach żółtej lub czerwonej

Bodnar: musimy wrócić do dyskusji o możliwości wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od soboty 10 października strefą żółtą objęta zostaje cała Polska.

❗Od 10.10 zasady strefy żółtej rozszerzone zostaną na cały kraj. pic.twitter.com/FJNUnPyR5L — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 8, 2020

"Chcemy zastosować podobną strategię, choć w innych okolicznościach, do tej którą stosowaliśmy kilka miesięcy temu. (...) Mija prawie 7 miesięcy od kiedy wdrożyliśmy pierwsze obostrzenia, nakazy, zakazy, zalecenia, które pomogły nam w walce z pierwszą falą. Dziś jesienna druga fala też do nas dotarła, musimy zmierzyć się z nią w sposób zdecydowany, ale jednoczenie korzystając z doświadczeń, których nabraliśmy" - powiedział Morawiecki.



"Podjęliśmy decyzję, że od 10 października wprowadzamy zasady obowiązujące w strefie żółtej na terenie całego kraju. (...) Na ten moment nie widzimy potrzeby pełnej izolacji Polski" - dodał.



Obecnie w strefie żółtej istnieje m. in. obowiązek zakrywania ust i nosa, w lokalu gastronomiczny może przybywać 1 osoba na 4 m kw., a na salach kinowych może przebywać 25 proc. publiczności.