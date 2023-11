W niedzielę 12 listopada wchodzi w życie planowa, jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów. Pociągi według tego rozkładu jazdy będą kursowały do 9 grudnia tego roku - wynika z informacji przekazanych przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

W niedzielę w życie wchodzi jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów; fot. unsplash Oleksandr Hladchenko

Rozkład jazdy pociągów

Jak przypomina UTK, w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2022/2023 zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe, przewidział cztery korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Jest to już ostatnia zmiana w tej edycji rocznego rozkładu jazdy.

Po wprowadzeniu jesiennej korekty powrócą pociągi do Buska-Zdroju. Zostaną także otwarte nowe przystanki, które ułatwią lokalnym mieszkańcom dostęp do transportu kolejowego. Na linii kolejowej Lublin - Łuków będzie to przystanek Łagiewniki, a na linii z Białegostoku do Czeremchy - Gregorowce Południowe. Od 12 listopada z Warszawy Zachodniej do Krakowa Głównego najkrótszy czas przejazdu wyniesie 2 godziny i 8 minut.

UTK przypomina, że w licznych miejscach na polskiej sieci kolejowej nadal będą trwały prace inwestycyjne wpływające na organizację ruchu pociągów, dlatego pasażerowie powinni uważnie sprawdzać rozkład jazdy na konkretny dzień, w którym zamierzają odbyć przejazd.

Jak przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe, od niedzieli 12 listopada pociągi nie będą zatrzymywały się na peronie tymczasowym, ale na przebudowanej stacji Kartuzy.(PAP)

Z kolei PKP Intercity przypomina, że cały czas trwa modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego i aby zapewnić sprawne kursowanie pociągów, część z nich nadal będzie kierowana przez stację Warszawa Gdańska. Od 12 listopada do 9 grudnia br. taka sytuacja będzie dotyczyła 85 pociągów, przede wszystkim jadących w kierunku wschodnim. Większość pociągów w kierunku zachodnim będzie kursowała przez Warszawę Centralną.

Jak informuje PKP Intercity, na linii nr 274 na odcinku Janowice Wielkie - Wojanów nastąpi całkowita przerwa w ruchu w okresie 12 - 27 listopada. To oznacza, że pociągi: TLK Karkonosze 16170/61170 (relacji Warszawa Wsch. - Jelenia Góra - Warszawa Wsch.), IC Pomorzanin 5600/6500 (relacji Gdynia - Jelenia Góra - Gdynia), TLK Sudety 36102/63102 (relacji Kraków - Jelenia Góra - Kraków), TLK Orzeszkowa 16100/61100 (relacji Warszawa Wsch. - Jelenia Góra - Warszawa Wsch.) oraz IC Mehoffer 60105/66104 (relacji Przemyśl/Wrocław - Jelenia Góra - Wrocław/Przemyśl) będą zaczynały i kończyły bieg w Janowicach Wielkich, a między Jelenią Górą a miejscowością Janowice Wielkie kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa.

Natomiast dla pociągu IC Śnieżka 1650/6150 (relacji Warszawa Wsch. - Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wsch.), na odcinku Janowice Wielkie - Szklarska Poręba Górna, uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika, że w okresie wprowadzania nowej korekty rozkładu jazdy do dyspozycji pasażerów, na największych dworcach w Polsce, będą informatorzy mobilni. Pomogą oni podróżnym ustalić dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów 2023/2024 ma obowiązywać od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r.