Od 2022 r. nowe przepisy dla eksporterów żywności do Chin

Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe chińskie przepisy dla eksporterów żywności do Państwa Środka - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Dodano, że polskie firmy, które już eksportowały do Chin, będą mogły uniknąć nowych procedur.

Autor: PAP

Data: 22-10-2021, 16:34

Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie nowe chińskie przepisy dla eksporterów żywności do Chin fot. Shutterstock

Nowe chińskie przepisy ws. eksportu środków spożywczych do Chin

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał w piątek, że zgodnie z otrzymaną informacją z resortu rolnictwa, od dnia 1 stycznia 2022r. wchodzą w życie nowe chińskie przepisy ws. eksportu środków spożywczych do Chin i dotyczą one rejestracji podmiotów prowadzących produkcję/przetwórstwo eksportowanych środków spożywczych.

Dodano, że w ostatnich dniach strona chińska zadeklarowała, że firmy eksportujące środki spożywcze w okresie od 1 stycznia 2017 r. do teraz, mogą uniknąć nowych skomplikowanych procedur rejestracyjnych wynikających z wprowadzanych przepisów. W tym celu powinny zostać do dnia 31 października 2021 r. zarekomendowane władzom chińskim przez nadzorujący organ urzędowej kontroli w kraju producenta/przetwórcy eksportowanych produktów - poinformowano.

"Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozwoli to uniknąć bardziej skomplikowanego procesu rejestracji, który obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2021" - zauważa GIS. Zaznaczono jednak, że jeśli żywność produkowana przez dany zakład nie ma historii eksportu do Chin (od 1 stycznia 2017 r. do teraz), to nie będzie podlegać uproszczonej procedurze.

Wyjaśniono, że uproszczona procedura dotyczy producentów/przetwórców: osłonek wędliniarskich; produktów pszczelarskich; jaj i ich produktów; tłuszczy i olejów jadalnych; pierogów i nadziewanych makaronów; jadalnych zbóż; przemysłowych produktów zbożowych w proszku i słodu; świeżych i liofilizowanych warzyw i suszonych warzyw strączkowych; przypraw; orzechów i nasion; suszonych owoców; surowych ziaren kawy i kakao; dietetycznej żywności specjalnego przeznaczenia oraz suplementów diety. Ponadto są to również producenci: liści tymianku (proszek); suszonego grochu; świeżego lub chłodzonego grochu (w strąkach lub bez); nasion czarnej porzeczki (do spożycia); nasion ogórecznika lekarskiego (do spożycia) oraz kminku zwyczajnego.

"Powyższa rejestracja poprzez organy PIS dotyczy tylko producentów/przetwórców kategorii produktów podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nie dotyczy np. jaj, produktów jajczarskich, produktów pszczelarskich), którzy nie podlegają przepisom Rozporządzenia 853/2004" - poinformowano.

Zgłoszenia firm do 27 października 2021 r.

GIS przekazał, że lista firm powinna być przekazana przez stronę polską w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021 r.

"Można liczyć się z tym, że strona chińska po zapoznaniu się z ww. listą nie uwzględni wszystkich zgłoszonych podmiotów. Jednakże zakłady, które chcą eksportować na rynek chiński ww. produkty powinny zostać w przekazywanych listach wskazane, na okoliczność ewentualnego podlegania przepisom obowiązującym po dniu 31 października br., które to przepisy obligować będą do przejścia pełnej procedury rejestracyjnej. W związku z powyższym, wszystkim firmom produkcyjnym/przetwórczym będącym pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które produkują / przetwarzają produkty należące do ww. kategorii żywności, eksportują je do Chin w okresie od 1 stycznia 2017 do teraz i chcą ten eksport utrzymać w nadchodzącym roku - Główny Inspektorat Sanitarny rekomenduje pilny kontakt z nadzorującą je powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną" - wskazała Inspekcja.

GIS dodał, że zgłoszenia firm będą procedowane do 27 października br.; po tym terminie wniosek firmy może nie zostać przyjęty.

"Ponieważ zarekomendowane mogą zostać jedynie firmy wiarygodne, o dotychczasowych dobrych wynikach kontroli, organ szczebla powiatowego lub granicznego Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokona wstępnej oceny danego przedsiębiorcy na podstawie dostępnych danych - czy kwalifikuje się on pod względem spełniania wymagań do umieszczenia we wniosku skierowanym do strony chińskiej. Możliwa jest też pilna kontrola" - podsumowano.