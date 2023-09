Od 28 września do 27 października 2023 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie na rozwój małych gospodarstw. Płatność będzie w formie ryczałtu do 120 tys. zł - poinformowała w czwartek ARiMR.

Od 28 września nabór wniosków na rozwój małych gospodarstw /fot. ARiMR

Pieniądze dla małych gospodarstw rolnych

Jak wyjaśniła Agencja, pomoc będzie finansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Zgodnie z komunikatem dofinansowanie skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwo do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro. Nie mogą oni ponadto prowadzić działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych, a przychód uzyskiwany ze sprzedaży produktów rolnych powinien wynosić co najmniej 5 tys. zł.

Pomoc przyznawana będzie na operacje zapewniające zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowywania do sprzedaży wytwarzanych produktów - poinformowano w komunikacie.

Standardowo wsparcie w formie ryczałtu może wynieść 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych - 120 tys. zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów.

Nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną, za pośrednictwem PUE ARiMR.