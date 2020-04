Od 4 maja odmrożenie handlu i części usług. Galerie handlowe otwarte

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że przybywa ozdrowieńców. Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu.

– Działamy szybciej, aby życie gospodarcze nabrało tempa – podkreślił.

– Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o cm nie luzujemy reguł dystansowania społecznego – zaznaczył.

W II fazie nastąpi otwarcie żłobków i przedszkoli w reżimie sanitarnym, hoteli i miejsc noclegowych.

Od 4 maja nastąpi otwarcie centrów handlowych. Jak podano, na 15 m2 może przebywać 1 os. Wyłączono jednak food courty i przestrzenie restauracyjne.

▶️ Od 4 maja zostają otwarte sklepy w centrach handlowych (ścisłym reżimie sanitarnym). pic.twitter.com/Bdp7i1ps4A — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 29, 2020

- Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe - zostaną otwarte. Wprowadzony jednak zostanie limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne - do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

- Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni. Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości - z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Rząd znosi ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa. W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych - np. siłowni, sal pobytu, basenów.

W II etapie przywrócona zostanie również rehabilitacja.

– To zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, konieczne w pewnych cyklach – dodał Morawiecki.

Otwarte zostaną ponadto instytucje kultury: muzea, biblioteki, galerie sztuki (po konsultacji z sanepidem).

Przyszłe etapy będą ogłaszane w cyklu co 2 tyg.

Mogą przyspieszyć w zależności od przeprowadzanych analiz.

– Dzień po dniu spływają dane, które pozwalają nam coraz bardziej otwierać gospodarkę – zaznaczył premier.

Podał jednocześnie 3 kryteria luzowania obostrzeń:

– wskaźnik ozdrowieńców i zachorowań

– dystansowanie społeczne

– wydolność służby zdrowia

Premier odniósł się do tarczy antykryzysowej.

– Chcę uratować możliwie wszystkie polskie przedsiębiorstwa – zapewnił Mateusz Morawiecki.

– Już dzisiaj obroniliśmy 2 mln miejsc pracy dzięki postojowemu i ulgom ZUS – dodał.