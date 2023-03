Od 5 marca 2023 roku do obrotu został dopuszczony pleśniakowiec lśniący w formie larwalnej. Firma Proteine Resources stworzyła system chowu, hodowli i przetwórstwa pleśniakowca lśniącego na skalę przemysłową.

Proteine Resources chce budować automatyczne fabryki owadów. fot. kadr z filmu promocyjnego firmy

Pleśniakowiec lśniący

Komisja Europejska zatwierdziła do sprzedaży i spożycia na terenie UE dwa nowe gatunki - Acheta domesticus (świerszcz domowy) i Alphitobius diaperinus (pleśniakowiec lśniący). 5 marca 2023 roku na listę dozwolonych dodatków trafiły larwy pleśniakowca lśniącego w postaci mrożonej, pasty, suszonej i sproszkowanej. Owady te zostały włączone do unijnego wykazu nowej żywności (novel food).

Jak tłumaczy w rozmowie z Portalem Spożywczym Konrad Włodarczyk, prezes zarządu Proteine Resources, pleśniakowiec lśniący to najwydajniejszy gatunek z rzędu Coleoptera wykorzystywany w przemysłowej produkcji owadów jadalnych.

- Jego produkcja jest jednak skomplikowana i wymaga zastosowania specjalistycznej technologii. To powód, dlaczego oprócz Proteine Resources tylko jedna firma na świecie opracowała system jego produkcji na skalę przemysłową. Nasza przewaga jest taka, że nasz system jest bardziej wydajny i mniej kosztowny we wdrożeniu. Produkty pozyskane z tego gatunku znajdują szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle paszowym i spożywczym. Wykorzystuje się je produkcji wysoko specjalistycznych odżywek i farmaceutyków - tłumaczy.

Proteine Resources: Model biznesowy

Na swojej stronie internetowej Proteine Resources deklaruje, że działa w "modelu nieosiągalnym dla innych przedmiotów, a rozwiązania, które oferujecie, są najbardziej zaawansowane technologicznie i najwydajniejsze na świecie."

Jak tłumaczy Konrad Włodarczyk firma opiera to przekonanie na bazie przeprowadzonych eksperymentów.

- Posiadamy działającą od dwóch lat prototypową linię produkcyjną. Jesteśmy na końcowym etapie tworzenia projektu wykonawczego pierwszej na świecie, w pełni autonomicznej fabryki białka owadziego, gdzie wszelkie procesy biotechnologiczne i przemysłowe będą bezobsługowe, a przez to tańsze w utrzymaniu. Cała produkcja sterowana jest algorytmami machine learningu i dzięki temu niemalże współpracowała z żywymi owadami. W naszej ocenie jest to kolejny poziom rozwoju sztucznej inteligencji w środowisku przemysłowym. (...) Nasze przekonanie potwierdzone jest rozmowami i wysokim zainteresowaniem największych koncernów w branży, które są zainteresowane pozyskaniem naszej technologii - dodaje.

Jaki jest koszt uruchomienia fabryki w modelu oferowanym przez Proteine Resources i stopa zwrotu takiej inwestycji? Czy fabryki owadów są odporne na dotykający obecnie wszystkich kryzys energetyczny? Zachęcamy do lektury pełnej wersji rozmowy: Proteine Resources: Zainteresowanie modułowymi fabrykami owadów jest ogromne (wywiad)