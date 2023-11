Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie od niedzieli wprowadził zmianę rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 9 grudnia br. Korekta jest spowodowana oczekiwaniami pasażerów oraz pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

fot.: Sirichai/Adobe Stock/PTWP

Jak przekazał przewoźnik, wraz z listopadową zmianą rozkładu jazdy na niedawno uruchomionym przystanku kolejowym Kraków Grzegórzki będą się zatrzymywać pociągi przyspieszone kursujące na odcinku Kraków Główny - Tarnów, w tym składy "Mościcki" i "Jaskółka" do Tarnowa, "Dunajec" i "Lach" do Nowego Sącza i "Hubal" do Jasła.

"Wskutek powyższej zmiany przystanek Kraków Grzegórzki będzie obsługiwany przez wszystkie pociągi Szybkiej Kolei AglomeracyjnejSKA1, SKA2 i SKA3 kursujące na tym odcinku" - przekazały KMŁ.

W związku z wysoką frekwencją na kursach pomiędzy Skawiną i stacją Kraków Główny w ramach listopadowej korekty rozkładu jazdy uruchomiono w porannym szczycie dodatkowy pociąg SKA2 kursujący pomiędzy Podborami Skawińskimi (odjazd 6:49) i Krakowem Głównym (przyjazd 7:20).

Z kolei budowa wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 nad linią kolejową nr 8 w krakowskiej Nowej Hucie wymusiła przerwę w ruchu pociągów na odcinku Kraków Główny - Zastów w dniach 20-23 listopada br. w godzinach 22:30-4:20. W tym okresie zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za dwa ostatnie pociągi kursujące na trasie Kraków Główny - Sędziszów.